El Cáceres, paupérrimo y sin fuelle

Anárquico, ajeno a los sistemas, víctima del individualismo, sin chispa ofensiva y con paupérrimos porcentajes de tiro, el Cáceres padeció este viernes en el Multiusos ... su cuarta derrota de la temporada tras caer con toda justicia frente a un Gipuzkoa (69-79) que tampoco necesitó brillar en demasía para profanar la casa del cuadro extremeño.

El equipo de Roberto Blanco, que solo en el último cuarto y con el partido ya decidido pudo echar varias capas de maquillaje a su inoperancia ofensiva, no tuvo armas ni encontró revulsivos para hacerse respetar en su propio feudo. Una situación que debe hacer saltar las primeras alarmas.

En unos compases iniciales con poco acierto por parte de ambos equipos, Bercy por los locales y Mario Delas por los visitantes se hicieron con los primeros galones con buenas intervenciones en las respectivas pinturas.

Fue a falta de dos minutos para el final del primer cuarto, con 14-12 en el marcador, cuando Cepukaitis, una de las grandes esperanzas del equipo cacereño esta temporada, hizo su debut en casa. El lituano no tardó en dejar su impronta, especialmente en defensa, aunque realmente no pudo marcar verdaderas diferencias a lo largo del encuentro. Para entonces, el visitante Jakstas, ex del Cáceres, se había marchado prematuramente al banquillo por precaución debido a dos tempraneras faltas personales.

Con 14-15 comenzó un segundo cuarto en el que las defensas continuaron imponiéndose a los ataques, pues ninguno de los dos equipos lograba alcanzar una cierta regularidad en cancha contraria. No obstante, fue el conjunto de Lolo Encinas el que mejor supo castigar los errores de su oponente para alcanzar una renta de seis puntos (23-29), que se redujo a tres al descanso gracias a un triple de Bercy (26-29).

Con el objetivo de mejorar sus guarismos ofensivos para tener opciones de hacerse con el partido, el Cáceres saltó a la pista en el tercer cuarto encomendándose nuevamente a Kevin Bercy, cuya primera incursión fue fructífera. Fue un espejismo, pues a partir de ese momento el Cáceres comenzó a mostrarse un tanto anárquico, ajeno a los sistemas y víctima del individualismo, lo que aprovechó el Gipuzkoa para aumentar su renta a siete puntos (30-37).

Posteriormente los verdinegros sí ligaron varias acciones con acierto y Vecvagars, con un triple, despertó a los aficionados locales (39-41) ya avanzado el tercer cuarto. Sin embargo, la reacción del equipo de Roberto Blanco fue incompleta y los visitantes no tardaron en volver a castigar a los locales. Sollazzo, con un triple, puso la máxima diferencia del partido (39-50) hasta ese momento. Un nuevo triple visitante, en este caso de Jaworski, sirvió para que el cuadro vasco comenzase a encarrilar el partido (40-55) a falta de los 10 últimos minutos de juego.

FICHA Cáceres: Dani Rodríguez (15), Vecvagars (10), Jarumbauskas (11), Bercy (12) y Olaizola (5) -cinco inicial- Lafuente (2), Isiani (0), Cepukaitis (6), Juan Santos (0), Pablo Sánchez (5), Ndiaye (3) y Tew (0).

Guipuzkoa: Xabi Oroz (8), Jaworski (16), Sollazzo (11), Jakstas (10) y Mario Delas (18) -cinco inicial- Zubizarreta (9), Motos (2), Beraza (0), Martínez (5) y Nurger (0).

Marcador: 14-15, 26-29 (descanso), 40-55 y 69-79 (final).

Árbitros: Ávila Zurita, González Cuervo y Acevedo Perera. Eliminaron al visitante Burger por cinco faltas personales.

Incidencias: Buen ambiente en las gradas del Multiusos, con alrededor de 1.800 espectadores y nutrida presencia de canteranos y colegiales. El pabellón estrenó nueva iluminación.

Nada más comenzar el último acto, Nurger cometió su quinta falta personal en el Gipuzkoa. En cuanto a opciones reales, el Cáceres ya nunca tuvo posibilidades de luchar por el partido, pues la escuadra de Lolo Encinas cortó de raíz cualquier atisbo de reacción en los verdinegros bajo la batuta de otro ex del Cáceres en la dirección, como es Aitor Zubizarreta. Así las coas, con un Multiusos ya enmudecido, el encuentro languideció hasta el definitivo 69-79. Todo ello después de que los verdinegros pudiesen maquillar, al menos en parte, su aciaga noche en los denominados 'minutos de la basura'.

El Cáceres, que ha perdido sus tres encuentros disputados como local, se mete de lleno en problemas no solo por su raquítico balance de una victoria y cuatro derrotas, sino también por las sensaciones evidenciadas sobre el parqué.