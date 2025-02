El Cáceres no rompe pronósticos

J. CEPEDA Martes, 27 de diciembre 2022 | Actualizado 28/12/2022 08:37h. Comenta Compartir

Voluntarioso y sacrificado en defensa, pero tan previsible como errático en buena parte de sus acometidas ofensivas, el Cáceres es incapaz de romper pronósticos. El conjunto de Roberto Blanco sufrió este martes su undécima derrota de la temporada y séptima consecutiva como local tras claudicar (62-70) a manos de un Estudiantes que supo imponer su supremacía en los minutos calientes del partido.

Los de Roberto Blanco continúan pagando a precio de oro su falta de liderazgo en la faceta ofensiva en una temporada en la que los verdinegros no han llegado a alcanzar en ningún partido los 80 puntos a su favor. Rácanos números para un equipo que opta a la permanencia en LEB Oro.

Dani Rodríguez, que en uno de los entrenamientos previos al partido había sufrido una contusión en el cuádriceps, finalmente pudo salir a escena en el quinteto titular del conjunto cacereño. Quien no pudo participar fue el visitante Tleimanis, víctima de un proceso vírico.

Con un esperanzador 4-0 en el primer minuto y medio de juego el Cáceres quiso contentar a sus aficionados ante uno de los equipos punteros de la competición. No dio muchas más facilidades el conjunto dirigido por Javi Rodríguez, por lo que el equipo estudiantil comenzó a entrar en calor a renglón seguido. El Cáceres, que vio cómo Cepukaitis cometía una tempranera segunda falta personal, supo aguantar el tipo a lo largo de todo el primer cuarto para firmar un igualado parcial de 17-17 al término de los diez primeros minutos.

FICHA Cáceres: Dani Rodríguez (0), Bracey (11), Jarumbauskas (9), Bercy (15) y Cepukaitis (6) -cinco inicial- Lafuente (9), Isiani (0), Olaizola (1), Pablo Sánchez (3), Vecvagars (5) y Carlos Toledo (3).

Estudiantes: Hansel Atencia (13), Hughes (6), Jorgensen (23), Smith (1) y Larsen (17) -cinco inicial- Sola (0), Jawara (2), Alderete (0), Emilov (3), Domínguez (2) y Demetrio (3).

Marcador: 17-17, 25-37 (descanso), 42-46 y 62-70 (final).

Árbitros: Lizana Moreno, Caamaño Muñoz y Martínez Estopiñán. Eliminaron a Cepukaitis, del Cáceres, por cinco faltas personales.

Incidencias: Cerca de 2.000 espectadores en el Multiusos, con presencia de seguidores visitantes y decenas de jóvenes que previamente habían participado en I Torneo Internacional de Minibasket 'Ciudad de Cáceres'.

Ya iniciado el segundo acto, el visitante Kevin Larsen entró en modo abusón. El internacional danés, con cuatro puntos consecutivos, dio la primera ventaja de cierta prestancia al Estudiantes (18-23). Los de Roberto Blanco, incapaces de ligar buenas acciones ofensivas de forma consecutiva, llegaron a mostrar cierta desconcentración en momentos puntuales, lo que auguraba una nueva noche aciaga en lo que a resultados se refiere, con un 24-34 a falta de poco menos de dos minutos y medio para llegar al descanso. Sin necesidad de forzar la máquina, el Estudiantes se marchó a los vestuarios con un cómodo 25-37. Todo ello después de que Lysander Bracey sufriese un tapón en la última acción de la primera parte. Toda una metáfora de lo visto en este segundo cuarto por parte de unos y otros.

Ampliar Participantes del I Tornero Internacional de Minibasket 'Ciudad de Cáceres'. ARMANDO

Jarumbauskas, con un triple nada más comenzar el tercer cuarto, y Bercy, con un cómodo lanzamiento de dos con apoyo en tabla, intentaron enseñar la luz de la remontada al equipo cacereño. Fue todo un espejismo, pues la escuadra madrileña no tardó en volver a castigar al Cáceres en cancha contraria. No obstante, los de Roberto Blanco aún no darían nada por perdido e intentaron agarrarse a un hilo de vida. Bercy, con un triple, y Vecvagars, con dos tiros libres no consecutivos, encendieron la caldera ambiental del Multiusos (42-46) en la recta final de un tercer acto al que se llegó con este mismo resultado.

Kevin Larsen, con un tiro libre, y Jorgensen, con un triple, dieron oxígeno al Estudiantes en los primeros compases del último cuarto (42-50). Obligado a volver a remar para acercarse en el marcador, los verdinegros se encomendaron por momentos a las individualidades de Albert Lafuente, quien exhibió unos buenos minutos.

Pese a ello, los madrileños mantenían una cómoda ventaja de diez puntos que Lysander Bracey se encargó de acortar con un lejano triple (50-57) falta de cinco minutos y 41 segundos. Kevin Bercy, con un rebote ofensivo y una canasta en la pintura del conjunto estudiantil, apretó las tornas cuando faltaban poco más de dos minutos (58-62). Por si fuese poco, Cepukaitis situó a los verdinegros a tan solo dos puntos (60-62). Canasta que fue respondida por Atencia desde mucho más allá de los 6,75 metros.

Con 60-65 se apuró un último minuto de juego en el que Jorgensen dejó la contienda prácticamente sentenciada con un nuevo triple visitante que enmudeció al Multiusos. Todo ello para, posteriormente llegarse al definitivo 62-70. Un resultado que deja a los cacereños sumidos en los puestos de descenso.