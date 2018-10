LEB ORO El Cáceres, a mostrar sus cartas Alejandro Jordá, en el partido del Cáceres ante Lleida. :: l. cordero Los de Ñete Bohigas buscarán en tierras aragonesas una victoria ante el Huesca con la que respirar más aliviados MARÍA CORRAL CÁCERES. Viernes, 26 octubre 2018, 08:29

Sea el deporte que sea, encadenar varias derrotas consecutivas nunca es plato de buen gusto. Y menos cuando los intentos por encontrar la fórmula que revierta la situación resultan en vano. Sin embargo, no hay mal que cien años dure y a eso quieren aferrarse desde el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Tras tres jornadas sin conocer la victoria, el cuadro verdinegro se arma de paciencia y mostrará todas sus cartas en Huesca (Palacio Municipal de Deportes, 21.00 horas).

Los de Ñete Bohigas afrontan el quinto partido de la competición con las mismas ganas que el primero y con la fortaleza anímica suficiente para doblegar a uno de los equipos revelación de la liga. Poco a poco, se van viendo atisbos de la seña de identidad cacereña y desde el club confían en dar con la tecla para que el grupo despunte. Para ello, el entrenador verdinegro espera el compromiso de todos sus hombres desde el principio hasta el final del encuentro.

EL DATO 100% es el acierto de Tyler Haws en tiros libres. El escolta estadounidense cuenta con pleno los 14 lanzamientos que lleva en el campeonato.

El rival que tendrá en frente esta misma tarde al menos así lo requiere. Será necesaria intensidad desde el segundo uno para no irse de vacío en la visita a tierras aragonesas. «Tenemos que darle una vuelta al juego y buscar otros resortes tácticos para el equipo. Necesitamos que todos sumen, porque si no las cuentas no salen. Sé que pueden dar más», fueron las palabras del técnico verdinegro horas antes del choque.

«Hay que buscar otros resortes tácticos para el equipo. Necesitamos que todos sumen, porque si no las cuentas no salen» Ñete Bohigas

El conjunto oscense, en cambio, llega a la cita con la presión de ser el favorito. Ganar a Bilbao y Betis y ocupar la sexta posición en la clasificación tras disputarse casi un mes de campeonato, son razones de peso. No obstante, tratarán de no pecar por exceso de confianza y que el Cáceres acabe ganándole la partida.

El propio Bohigas manifestó que el plantel visitante es «muy compacto y largo» y que todos sus jugadores son importantes y aportan por igual, salgan de inicio o desde el banquillo. Además, afirmó que el cuadro verde se caracteriza por «ser duro en defensa y peligroso si juega a toda la cancha».

Principal peligro del Huesca

El escolta estadounidense Tyler Haws será el principal peligro del cuadro de Guillermo Arenas. En sus más de 110 minutos de juego, ha sumado 55 de valoración, con un total de 57 puntos y 8 rebotes. Destaca su efectividad en tiros libres, donde cuenta con pleno sus 14 lanzamientos.

Para el choque, Ñete Bohigas podrá contar con hombres de garantías como Luis Parejo o Guillermo Corrales, que tuvieron que abandonar la cancha contra el Lleida antes de tiempo debido a problemas musculares. Dmitry Utolin, que se lesionó en el entrenamiento y no llegó siquiera a saltar a la pista, también estará disponible, igual que Víctor Serrano. Pese a sufrir todavía ligeras molestias, se espera que el madrileño vuelva a disputar algunos minutos tal y como ocurrió el pasado viernes. La presencia de Angelo Chol, tocado, será la única duda.

Una vez más, el Cáceres tratará de no acusar las bajas de jugadores importantes para entrar en una dinámica positiva que se vea reflejada en los resultados. Los verdinegros deberán abandonar los fantasmas de las tres derrotas consecutivas y sumar una victoria (más pronto que tarde) para no hundirse en la zona baja de la tabla. En tierras aragonesas habrá una nueva oportunidad para respirar aliviados.

El Cáceres recupera a varios de sus hombres. Parejo, Corrales, Serrano y Utolin reaparecen tras sus molestias