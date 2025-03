El Cáceres, a mejorar sus números

J. CEPEDA CÁCERES. Sábado, 28 de enero 2023, 08:38 Comenta Compartir

Obligado a pasar página tras la dolorosa derrota sufrida la pasada jornada en Valladolid, el Cáceres se prepara para afrontar tres partidos en apenas ocho días. El equipo verdinegro, cuya última semana de trabajo ha estado marcada por los contratiempos físicos en algunos de sus jugadores, iniciará este sábado la segunda vuelta de campeonato en Almansa (Polideportivo de Almansa, 20:00 horas). Tras esta cita, la escuadra de Roberto Blanco regresará al Multiusos el próximo miércoles para medirse al Oviedo y volverá a la carretera días después para visitar el 5 de febrero al Alicante.

Situados aún en puestos de descenso, con cuatro victorias y 11 derrotas, los extremeños necesitan mejorar con creces los números de la primera vuelta si no quieren dar con sus huesos en LEB Plata. La primera oportunidad para hacerlo llegará en el feudo de un Almansa que, con dos triunfos más que el Cáceres, ya logró derrotar al equipo verdinegro en el primer partido de liga. Mucho ha cambiado desde entonces la plantilla del conjunto extremeño, especialmente tras las recientes llegadas de los desequilibrantes Kostas Vasileiadis y Kenny Hasbrouck. «Sus incorporaciones han abierto para los demás un mundo que hasta entonces no teníamos. Todos los jugadores están creciendo, pero nosotros tenemos que pensar en lo global y no en lo particular porque el equipo es el que te hace ganar», explicaba en rueda de prensa el entrenador verdinegro.

EL DATO 4 Son las victorias con las que el Cáceres arrancará en Almansa la segunda vuelta de la liga.

Roberto Blanco reconoce que la semana de trabajo no ha sido fácil, no ya solo por la derrota en Valladolid, sino también por los problemas físicos de algunos jugadores. Tal es así que, después de que en algunas sesiones tan solo hubiese la presencia de siete baloncestistas profesionales, no se atreve a pronosticar si finalmente contará con bajas para el partido frente al Almansa. «Hemos afrontado una semana muy difícil y complicada en cuanto a la planificación y a las posibilidades de trabajar con el equipo», dice al respecto.

Sobre el rival, el preparador visitante sostiene que el Almansa es un requipo «con una columna vertebral muy bien marcada». Roberto Blanco hace referencia a jugadores como Sergi Costa o el exverdinegro Mateo Díaz. Asimismo, recela del poder de Jaime Fernández en el juego interior de la escuadra albaceteña. «Es uno de los jugadores que más repercusión está teniendo en la pintura».

Blanco es consciente de que el Cáceres se jugará buena parte de su futuro en la categoría durante estos próximos días, por lo que no quiere dejar pasar la oportunidad de comenzar a hacer los deberes frente al Almansa. «Va a ser un buen partido de baloncesto por lo que proponen ambos equipos. Tenemos que controlar las pérdidas y el rebote defensivo».

Por su parte, el técnico del equipo local, Tino Ugidos, podrá contar con todos los jugadores de su plantilla. Asimismo, avisa de la peligrosidad del Cáceres. «Es un equipo que no tiene nada que ver con el equipo con el que jugamos en la primera vuelta». Será el regreso del verdinegro Kevin Bercy a la que fue su casa la pasada temporada.

Ya en el aspecto institucional, el Cáceres escenificó este viernes en las instalaciones del Multiusos la renovación del acuerdo de patrocinio con la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar para la presente temporada 2022/23. Un acto al que asistieron tanto el presidente del Cáceres, José Manuel Sánchez, como el director del consejo regulador de la firma agroalimentaria, Javier Muñoz.

El jugador canadiense con pasaporte haitiano regresará este sábado con el Cáceres a la que fue su casa durante la pasada temporada.