El nuevo Cáceres ya traduce su mejoría en victorias

felipe santos | ADG Almansa (Albacete) Sábado, 28 de enero 2023, 23:01 | Actualizado 23:11h. Comenta Compartir

El nuevo Cáceres Patrimonio de la Humanidad comienza a tomar forma. Si ya hace una semana se quedó a escasos centímetros de conquistar el Polideportivo ... Pisuerga ante un rival de la talla del Real Valladolid, ayer no tuvo piedad con el Almansa con Afanion. La llegada de refuerzos de relumbrón ha abierto para los demás jugadores «un mundo que hasta entonces no teníamos» en palabras del propio entrenador cacereño. Una sentencia que ayer tuvo eco sobre el parqué ante un contrincante incapaz de ofrecer su mejor versión. El plantel del altiplano albaceteño se presentó a la cita con una posición en la tabla mucho menos exigida, pese a contar con tan solo dos triunfos más que la formación verdinegra. Así de apretada está una competición en la que los muchachos de Roberto Blanco ya no tienen excusas para competir de tú a tú contra cualquiera después de la incorporación de Hasbrouck y Vasileiadis.

El veterano alero griego se refugió en el parqué para olvidar la riada de comentarios que ha despertado esta semana su situación contractual con la entidad cacereña. No fue para nada su mejor noche, quizá afectado por la rumorología en torno a él. A su lado, estuvo acompañado de inicio en la posición de base por Pablo Sánchez en un más que merecido premio a la gran actuación desarrollada en Valladolid. Su concurso permitió al Cáceres arrancar con una marcha más y disponer de numerosas amenazas ofensivas sobre la pista. Una decisión acertada a la vista del parcial 4-10 forjado gracias al buen hacer del tridente Cepukaitis, Vasileiadis y Hasbrouck. No tardó en llegar el primer intento de reacción almanseño con una defensa que permitió muchos lanzamientos desaprovechados a Pablo Sánchez (1 de 4 en tiros de campo en el primer cuarto). Su exceso de revoluciones condujo a un correcalles que provocó balas de fogueo en los dos aros hasta que Dani Rodríguez salió al rescate de sus compañeros en un nuevo demarraje verdinegro (9-17, min. 9). Mención especial merece el base catalán, quien igualó ayer a Urko Otegui como jugador con mayor número de partidos disputados en LEB Oro. Más complicado resultó mantener la herencia recibida para una segunda unidad huérfana de referentes. Sin el liderazgo ni la calidad de Cepukaitis, Vasileiadis ni Hasbrouck, Roberto Blanco propuso una batalla en toda la pista con muchas manos sobre el balón en defensa obligando a Almansa a apurar sus opciones desde el perímetro en posiciones siempre incómodas. Por eso, no extrañó a nadie su paupérrimo 3 de 14 en tiros de tres puntos antes del descanso que derivó en la mayor ventaja cacereña después de un triple de Hasbrouck tras bote en transición (27-42, min. 18). Ni siquiera la segunda falta personal antideportiva pitada a los jugadores visitantes impidió enfilar los vestuarios con una sonrisa de oreja a oreja a un bloque muy necesitado de alegrías. Ampliar adg En el regreso a la pista, el cansancio y los fantasmas del pasado se aliaron para hacer mella sobre un Cáceres que se topó con la mejor versión almanseña. Mutic y Mateo Díaz desarbolaron la defensa visitante a base de acciones individuales de gran calidad. Una suerte de todo o nada en la que los muchachos de Tino Ugidos salieron momentáneamente victoriosos hasta ver reducida la diferencia hasta los siete tantos (54-61, min. 33). En eso también ha ganado de forma notable el plantel de Roberto Blanco con la llegada de jugadores capaces de asumir responsabilidades en los momentos calientes. Un Cepukaitis inmenso ejerció su influencia ante la batería de interiores blanquiazules y sofocó la rebelión con la ayuda de Bercy y Carlos Toledo. El ala-pívot canadiense cuajó una actuación muy sólida en todas las facetas del juego para hacer olvidar el grave error cometido ante el Real Valladolid. También hubo oportunidad para la resurrección de Pablo Sánchez, después de una actuación muy errática, con un triple salvador desde la esquina que alejó cualquier atisbo de peligro (61-70, min. 37) Resuelto el enigma del vencedor a falta de algunos flecos, el resto del choque fue el tradicional desfile militar después de una victoria muy ansiada. Incluso Roberto Blanco tuvo la posibilidad de administrar descansos y reconocer méritos a alguno de los integrantes de su plantel. En todo caso, Almansa debe significar la primera etapa de la reconquista cacereña. Almansa Sergi Costa (4), Mutic (14), Harris (5), Jaime Fernández (6), Ogunsipe (10) -quinteto inicial- Smith (2), Bivià (2), Mateo Díaz (13), Stürup, Menéndez (3), Edu Martínez (6) y Morgan. 65 - 76 Cáceres Pablo Sánchez (8), Hasbrouck (14), Bercy (12), Vasileiadis (3), Cepukaitis (19) -quinteto inicial- Lafuente (2), Olaizola, Dani Rodríguez (6), Bracey (5) y Toledo (7). Árbitros Morales García-Alcaide (Comité madrileño), González Cuervo (Comité castellano y leonés) y Gómez Hernández (Comité vasco). Sin eliminados.

Parciales. 13-17, 15-27 (28-44), 18-12 (46-56) y 19-20 (65-76).

Pabellón polideportivo Almansa. 600 espectadores.

