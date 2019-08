LEB ORO El Cáceres inicia su puesta a punto con sesiones físicas Los jugadores, ayer, a las órdenes de Mario Díaz. :: A. MÉNDEZ El equipo verdinegro arrancó ayer la pretemporada con la ausencia de Milan Nikolic, a quien se le espera en las próximas horas J. CEPEDA CÁCERES. Martes, 27 agosto 2019, 08:17

El Cáceres 2019/20 ya es una realidad. El conjunto verdinegro inició ayer sus labores de pretemporada con doble sesión de trabajo a las órdenes del preparador físico, Mario Díaz. Uniformados con la ropa de entrenamiento, jugadores y cuerpo técnico cambiaron a primera hora de la mañana la postal característica del Parque del Príncipe en una primera toma de contacto al aire libre que ya es toda una tradición en la entidad. A disposición del staff estuvieron todos los jugadores confirmados para esta temporada, a excepción de Milan Nikolic, quien no ha podido llegar a tiempo por problemas burocráticos. Se espera, no obstante, que el alero serbio pueda reunirse con sus nuevos compañeros de vestuario en las próximas horas. Juan Santos, jugador del filial, ha gozado de la confianza del entrenador para participar en estas primeras jornadas de trabajo. Su ayuda será importante para poder completar entrenamientos de calidad.

Blanco, que por fin pudo ver a los suyos con la ropa de trabajo, celebró ayer el hecho de que los jugadores de su plantel hayan llegado con un buen tono físico: «El jugador profesional cada año se mentaliza mejor de que hay que llegar bien a las pretemporadas y en líneas generales estamos contentos de cómo han venido».

Antes de que los integrantes del equipo toquen balón por primera vez mañana miércoles por la tarde, las primeras sesiones versarán exclusivamente sobre el aspecto físico. Unas jornadas que no por poco vistosas están exentas de importancia, tal y como reconocía el capitán del equipo, Luis Parejo: «Es un trabajo necesario siempre en pretemporada para ir mejorando la condición física y como toma de contacto con los nuevos compañeros».

En este período de adaptación grupal también jugará un papel importante el base Ricardo Úriz. Pese a recalar en tierras cacereñas por vez primera, su amplia experiencia como profesional y su conocimiento del baloncesto nacional harán de él una de las voces autorizadas en el vestuario. El navarro se mostró confiado en que el equipo pueda brindar un buen espectáculo: «Ojalá la gente que venga al Multiusos disfrute con nuestro juego y con el trabajo que vamos a hacer en la cancha».

En cuanto al pívot que falta por llegar, el técnico verdinegro afirmaba ayer que no han existido grandes novedades en las últimas horas: «No ha cambiado nada desde la pasada semana. Tenemos nuestros análisis y no nos vamos a precipitar porque no queremos dar un paso en falso». El primer amistoso será el 4 de septiembre en Morón de la Frontera.