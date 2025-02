Un Cáceres en horas bajas recibe al 'Estu'

Sin cambio alguno en la plantilla durante las últimas fechas tras haber exhibido previamente sus costuras hasta caer a los puestos de descenso, el Cáceres afrontará este martes frente al Estudiantes (Multiusos, 20:45 horas) un nuevo reto en busca de cierta credibilidad.

El equipo ... de Roberto Blanco, sumido en los bajos fondos no ya solo en cuanto a resultados, sino también en lo que a sensaciones se refiere, saldrá en busca de su primer triunfo de la temporada como local. Y es que los verdinegros han perdido los seis partidos disputados en el Multiusos.

Enfrente estará un Estudiantes que, siendo uno de los equipos históricos del baloncesto nacional, tampoco pasa por su mejor momento. Y es que los de Javier Rodríguez, a pesar de encadenar cuatro triunfos consecutivos, están a dos victorias del ascenso directo y asentados en el tercer puesto de la clasificación, solo superados por Andorra y Palencia.

«Jugar contra el Estudiantes siempre es especial. La visita de un histórico por antonomasia tiene que ser un motivo de fiesta y de disfrute para la afición», expresaba en la previa del encuentro el entrenador del Cáceres. Roberto Blanco lamenta que, a pesar del trabajo realizado, los resultados no estén acompañando a su equipo. «Tenemos un punto de tensión y presión, pero el equipo sigue trabajando muy bien. No me gusta que se señale únicamente a los jugadores de la situación que estamos viviendo. Esto es un trabajo de todos y los errores son compartidos. El equipo trabaja muy bien y no está cosechando los frutos que realmente se merece».

El Cáceres, en principio, podrá contar con toda la plantilla disponible. No obstante, preocupa el estado físico de Dani Rodríguez después de que en el entrenamiento del día de Navidad recibiese un golpe en el cuádriceps en la última jugada de la sesión. Aunque dolorido y con la zona contusionada, se prevé que el experimentado base catalán pueda jugar sin mayores complicaciones.

De su oponente, el preparador verdinegro destaca a Kevin Larsen. Y es que el internacional danés, que este martes cumple un año como jugador del Estudiantes, está considerado uno de los mejores jugadores de la liga. «Son jugadores experimentados y con mucha clase. Nosotros estamos con la misma ilusión de siempre y con el deseo de revertir la situación».

En un partido en el que se prevé una buena entrada en el Multiusos, Roberto Blanco espera que sus pupilos vuelvan a notar el calor de la parroquia verdinegra. «Ellos necesitan sentirse arropados y eso es algo que la afición del Cáceres siempre ha hecho. Creo que no nos van a fallar».

Respecto a una posible reestructuración de la plantilla, el entrenador del Cáceres reconoce que desde el club se ha contactado con varios jugadores, «pero ahora mismo no hay nada a corto plazo». Se da por hecho que la entidad tendrá que mover ficha, pues el rendimiento del equipo no está siendo el esperado, hasta el punto de temer por la permanencia en LEB Oro.

Con tres victorias y diez derrotas, el Cáceres ocupa el penúltimo lugar de la tabla, solo por delante del Iraurgi, equipo que fue el último en profanar el pabellón Multiusos.