El Cáceres, un gigante dormido convencido de que despertará

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad permanece inmerso en un sueño profundo del que quiere despertar, pero no sabe cómo. Lleva varios partidos en los que, pese a acariciar la victoria, esta se acaba esfumando en el último suspiro. Y así una jornada tras otra, hasta que, sin quererlo, la consecución de derrotas en los instantes finales acaba haciendo mella en el ánimo de un plantel que compite de tú a tú a sus rivales.

Al menos así lo percibe Ñete Bohigas, técnico verdinegro, quien no consigue encontrar una explicación a por qué el buen trabajo no termina de ver sus frutos en forma de resultados. Si la intensidad, la ilusión y la unión está, ¿entonces qué falla? Según el propio entrenador, existen factores tácticos todavía por pulir, como las concesiones en los rebotes. Algo que, sin duda, condenó a sus pupilos ante el Ourense (85-73). «Los veinte rebotes ofensivos que nos cogen y las quince pérdidas supusieron treinta y cinco posesiones más para el rival. Así ganar fuera de casa es complicado. Y luego no fuimos capaces de llegar a la línea, lo cual fue desesperante para muchos jugadores», son algunas de las claves que señala como determinantes del encuentro.

Otro elemento fundamental que viene repercutiendo en la evolución del equipo desde el inicio de la campaña es la consecución de bajas e imprevistos a los que han tenido que hacer frente. Entre lesiones y cambios en el organigrama a raíz de las salidas de algunos integrantes, el Cáceres todavía no ha materializado un par de semanas de rodaje con todos sus jugadores, sin excepción alguna.

Bohigas: «Necesitamos la tranquilidad de que estamos todos. Cuando suceda, vamos a crecer»

Situación que parece que podría llegar a su fin en cuestión de días. Nikola Rakocevic y Andy Mazurczak, quienes ocupaban hasta el pasado martes la enfermería verdinegra, tuvieron minutos en tierras gallegas y pronto se reengancharán a la dinámica del equipo. Ninguno de los dos mostró su mejor versión, ya que ambos viajaron sin apenas entrenamientos a sus espaldas y con la idea de hacer grupo.

Al final tuviveron que saltar a la pista para echar una mano a su equipo, propiciando el debut de Mazurczak con el cuadro extremeño. El base ruso se lesionó nada más arrancar la pretemporada y no había disputado un solo minuto del campeonato. Ahora ya, en palabras de su entrenador, solo le queda coger ritmo para aportar el máximo.

Con la esperanza de recuperar en los próximos días a dos de los pilares del equipo, Ñete Bohigas se muestra convencido de que la situación irá a mejor: «Cuando estemos todos, vamos a crecer. Necesitamos sumar y tener la tranquilidad de que no va a faltar nadie durante la semana». Mientras llega la calma, el técnico del Cáceres asegura que tratarán de evadir cualquier atisbo de tristeza y jugar «un baloncesto alegre y competitivo hasta el final» para terminar de despegar.