El Cáceres ve frenada su buena racha ante un Zunder Palencia que no le dio opción

Roberto Blanco: «En el tercer cuarto se nos han ido todas las opciones de poder competir hasta el final»

El técnico placentino tenía claro el motivo por el que su equipo no había podido optar al triunfo en Palencia: «No hemos igualado el nivel de intensidad en el tercer cuarto». «Habíamos hablado mucho de los terceros cuartos de Palencia en su casa y por algo ocurre. No hemos sido capaces de igualar ese ritmo, especialmente defensivo. Hemos empezado a perder el control del rebote y ahí se nos han ido todas las opciones de poder competir hasta el final. Ese parcial nos ha matado». A juicio de Roberto Blanco el partido hasta ese momento «había seguido el guión» que le interesaba al conjunto cacereño. «Teníamos claro cómo queríamos jugar y hemos conseguido forzar malos porcentajes de tiro en Palencia y estar en el partido, controlando mucho las pérdidas. Y, pese al mal porcentaje en los tiros de tres, hemos encontrado vías de escape en su defensa y hemos estado ahí», aseguró el preparador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Aseguró que el equipo «llegó muy justo» físicamente al final del encuentro y no se quiso forzar a jugadores como Hasbrouck y Dani Rodríguez, lo que no impidió que sus pupilos «siguieran trabajando hasta el final». «Tenemos que pensar ya en el siguiente partido para llegar en condiciones a esa cita», aseguró.