El Cáceres por fin se da un respiro

Ha costado un mundo, porque nueve jornadas lo son. Pero, por fin, el Cáceres Basket logró la ansiada victoria que ha frenado la negativa racha ... de ocho partidos consecutivos con derrota. Primer triunfo del nuevo entrenador Arturo Álvarez que supone un verdadero respiro para todos: club, jugadores, técnicos y afición. La salvación sigue estando muy muy lejos, casi entra en el terreno de lo milagroso, pero al menos en el entorno verdinegro se han quitado un peso de encima que permite acudir a las próximas citas con un punto de esperanza.

Una pesada losa que se esfumó en la rueda de prensa posterior al Cáceres 63-Menorca 56, donde, pese a que Arturo Álvarez reconoció no ser una persona demasiado gesticulante o expresiva, dejó traslucir un positivismo y alegría no presentes en sus seis comparecencias previas tras caer su equipo. A la séptima fue la vencida y afirmó sentirse muy contento, aliviado y con la sensación de haber pagado una deuda cuantiosa. «Estoy muy feliz, aunque igual mi cara no lo transmita durante el juego. Una victoria que se la debíamos al club, a la afición, a nosotros mismos por el trabajo diario. Estoy muy orgulloso de los jugadores, del staff, del club que me ha traído y de la gente que ha apoyado hasta el final, es una gran afición la cacereña».

Sobre el partido ante los menorquines, Álvarez se congratuló de que el plan para minimizar su potente juego exterior diera resultado. Una estadística lo refleja fielmente y fue el 0 de 13 de un tirador como Demers, que se quedó en cero puntos. En ese sentido, se saltó su norma de no hablar de actuaciones individuales para resaltar el trabajo oscuro en defensa de Pablo Carreño, que además venía de una aparición casi testimonial de apenas 40 segundos ante Clavijo. Y es que el técnico valoró el esfuerzo coral de su plantel, con cambios hasta de balonmano en fase ofensiva y defensiva donde todos intervinieron, si bien se lamentó de que no haya aparecido antes. «Hoy toca felicitarles, porque se han dejado la cabeza y la piel. Estoy muy feliz y ojalá sea la primera de muchas. Los resultados no eran buenos, pero nuestro trabajo estaba ahí y tenía que salir en algún momento. Ahora no renunciamos a ganar en ningún sitio. Será muy complicado, pero somos el Cáceres».

El preparador afirmó que con los resultados de la jornada parecía que el Cáceres ya era de Plata, pero pidió que hasta que matemáticamente no sea un hecho la gente piense que el equipo sigue en la lucha por salvarse. «Ahora pensamos diferente. Vamos a intentar adelantar cuanto antes al Castellò y después ya veremos quién está por ahí arriba».

Quedan otras nueve jornadas en el tramo final de la temporada regular. Otro mundo. Porque en el deporte a veces no ocurre lo que uno pronostica. Las victorias no se producen allí donde más se esperan sino donde nadie lo había vaticinado. Tiene a tres partidos (6-19) al Menorca (9-16), que son cuatro porque haber perdido con ellos el basketaverage. Al Cáceres le aguarda un calendario muy duro, con duelos ante los primeros de la clasificación, por ejemplo en la próxima jornada con la visita al líder Leyma Coruña (día 24 a las 18.00 horas), que viene de caer en los dos últimos compromisos; después recibe al Tizona Burgos, cuarto y que ha ganado los dos últimos. Una semana después se mide al otro cuadro burgalés (San Pablo, segundo) a domicilio. Si saca algo positivo de este duro Tourmalet podría tener opciones. Fuenlabrada (puesto 13) sería el siguiente, en el Multiusos. Oviedo (11º), Ourense (10º), Estudiantes (3º), Lleida (6º) para acabar en Sevilla ante el Real Betis (9º). Nada es imposible.