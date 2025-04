El Cáceres 'ficha' a un capitán

J. Cepeda Martes, 15 de noviembre 2022, 19:54 Comenta Compartir

«La rotura se ha curado. Ahora estoy entrando con el grupo poco a poco y con muchas ganas». Son palabras de Carlos Toledo, alero ... del Cáceres y quien aún no ha podido debutar en liga debido a una lesión sufrida el pasado 30 de septiembre en el partido amistoso frente al Talavera en el marco del Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Sobre si podrá gozar de minutos este próximo domingo ante el Cantabria, el jugador verdinegro se muestra esperanzado en declaraciones a HOY. «Yo creo que sí. Ya no me duele nada. Solo me falta coger un poquito de fuerza, pero creo que ya estaré para lo que el cuerpo técnico necesite», celebra.

El capitán del Cáceres reconoce que estas últimas semanas han sido duras, tanto por la lesión en sí como por el hecho de no poder arrimar el hombro en la cancha junto al resto de sus compañeros. «Lo he pasado fatal. Nunca había tenido una lesión así y las primeras semanas lo pasé bastante mal, con muchos dolores. También anímicamente por ver al equipo así y no poder ayudar. Yo no estoy hecho para ver los partidos por la tele. Se pasa muy mal». Después de un inicio de temporada marcado por la inestabilidad, especialmente por las llegadas y salidas de jugadores con contrato temporal, la armonía comienza a reinar en el grupo de trabajo. Así, al menos, lo entiende Carlos Toledo, quien habla de una última buena dinámica. «El equipo está entrenando muy bien y llevamos una dinámica muy buena. Los que han llegado ya llevan bastante tiempo y el equipo está mucho mejor que al principio. Ahora las piezas encajan mejor. Comenzamos a entendernos y creo que vamos a ir para arriba». Una vez el alero verdinegro pueda estar a pleno rendimiento, Carlos Toledo promete poner todos sus fundamentos y experiencia al servicio de la causa. «Espero aportar mi fuerza y mi defensa. Llevo bastantes años en la liga y sé cómo funciona. Espero hacer de todo, poner intensidad en defensa y en ataque aportar el toque que necesitemos en cada momento». El jugador murciano espera que el Cáceres vuelva a hacer del Multiusos un fortín, como lo fue en las últimas campañas. Y es que el equipo de Roberto Blanco no ha logrado ganar aún como local. Las dos únicas victorias del equipo extremeño han sido a domicilio; una en Oviedo y otra en Castellón justo antes del parón por la última ventana FIBA de selecciones nacionales. «Parece que este año se nos está atascando un poco el Multiusos. Solo espero que este domingo consigamos la primera victoria en casa». Del mismo modo, Carlos Toledo envía un mensaje de tranquilidad a la afición. «Que confíen en nosotros porque estamos muy motivados y trabajando duro». Por designios del destino, enfrente del Cáceres estará este domingo Bouna Ndiaye, el jugador que llegó al conjunto verdinegro para cubrir de forma temporal la ausencia dejada por el propio Carlos Toledo. El internacional noruego ha sido fichado esta misma semana por el Cantabria y ya está integrado en la rutina de trabajo, por lo que podrá ser de la partida frente a su ya exequipo. Entre tanto, y tras haber gozado de una semana sin partido para depurar conceptos, el Cáceres saltará a la cancha en la séptima jornada con un balance de dos victorias y cuatro derrotas, así como con la obligación de mejorar sus prestaciones.

