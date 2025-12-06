HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 6 de diciembre, en Extremadura?
Albert Lafuente conduce la pelota en el partido entre el Gijón y el Cáceres. ASTUR SPORT/CÍRCULO GIJÓN
Segunda FEB

El Cáceres se da un festín en Gijón

El equipo de Jacinto Carbajal recupera su poder anotador para pasar por encima del cuadro asturiano

Nacho Díaz

Gijón

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:17

Comenta

El Cáceres pasó por encima del Círculo Gijón desde el primer minuto del choque y logró una victoria incontestable ante un equipo que debuta en ... la categoría. Los pupilos de Jacinto Carbajal demostraron su capacidad anotadora desde el perímetro, con 13 aciertos en 24 intentos, además de dominar la parcela reboteadora con solvencia. Otras notas positivas fueron la notable puesta en escena del recién llegado Paul y que todos los jugadores, a excepción de Nico Marina, lograron encestar. De esta forma, la escuadra verdinegra se aleja de los puestos de peligro y se engancha a los puestos de playoff con vistas a empezar a voltear una dinámica irregular tras un complejo inicio de temporada. Los 108 puntos suponen un nuevo récord de anotación del club verdinegro.

