El Cáceres se da un festín en Gijón

El Cáceres pasó por encima del Círculo Gijón desde el primer minuto del choque y logró una victoria incontestable ante un equipo que debuta en ... la categoría. Los pupilos de Jacinto Carbajal demostraron su capacidad anotadora desde el perímetro, con 13 aciertos en 24 intentos, además de dominar la parcela reboteadora con solvencia. Otras notas positivas fueron la notable puesta en escena del recién llegado Paul y que todos los jugadores, a excepción de Nico Marina, lograron encestar. De esta forma, la escuadra verdinegra se aleja de los puestos de peligro y se engancha a los puestos de playoff con vistas a empezar a voltear una dinámica irregular tras un complejo inicio de temporada. Los 108 puntos suponen un nuevo récord de anotación del club verdinegro.

La formación cacereña pisó el acelerador desde su primer ataque y, lo más destacable, fue el juego coral. Los cinco jugadores titulares anotaron en su primera aparición en pista. De hecho, todos encestaron en sus tres primeros minutos sobre el parqué (5-11). Un demoledor parcial de 0-13, culminado por un triple de Palazuelos, obligó al técnico del equipo anfitrión a reajustar su libreto parando el duelo. Duke y Ramírez consiguieron recortar diferencias, pero Strikker y, sobre todo, un imponente Foreman aguaron el amago de reacción del cuadro gijonés.

CÍRCULO GIJÓN Pierre (10), Barros (10), Luis, Menéndez (7) y Okafor (7) -quinteto inicial-, Ramírez (7), Reilly (11), Duke (3), Franco (8) y Díaz (1). 64 - 108 CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Lafuente (15), Strikker (12), Palazuelos (14), Leveque (19) y Mazaira (11) -quinteto inicial-, Mendes (4), Foreman (15), Luis García (5), Santos (2), Paul (11) y Nico Marina. PARCIALES Parciales: 20-30, 14-25 (34-55), 18-26 (52-81) Y 12-27 (64-108).

ÁRBITROS Diz Felipe (Colegio vasco) y Gallego Saldaña (Colegio castellano y leonés). Sin eliminados.

INCIDENCIAS Pabellón de Deportes Presidente Adolfo Suárez, unos 1.200 espectadores.

La noticia del primer acto fue el debut con la camiseta verdinegra del base jamaicano Paul, que encestó sus primeros puntos desde la línea de personales. No obstante, cinco tantos seguidos de Pierre y un triple de Reilly afearon un gran primer cuarto de los pupilos de Jacinto Carbajal (20-30).

El conjunto cacereño tenía las ideas muy claras: hacer daño por dentro a su rival. Leveque y Foreman, secundados por un clarividente Lafuente, autor de ocho puntos en poco más de tres minutos, tomaron las riendas del Cáceres en ataque y contrarrestaron el acierto de Pierre y Reilly (25-44). Los triples de Menéndez y Barros no intimidaron a una formación verdinegra que, de la mano de Mazaira y Paul, desde más allá del arco, aupó la renta por encima de la veintena de tantos y cerró una primera mitad en la que rozó la perfección (34-55).

El paso por los vestuarios no distrajo a un Cáceres que puso la directa y no ofreció concesiones. La efectividad perimetral de Strikker y Foreman desalentó a la afición de un Círculo que nunca tiró la toalla, pero se encontró con una escuadra verdinegra muy inspirada (39-63). El equipo gijonés acusó las numerosas pérdidas que propiciaron que tanto el propio Foreman primero como Palazuelos y Lafuente después desde el exterior terminaran de romper el partido. Franco, Ramírez y Barros tiraron de orgullo para tratar de replicar en los últimos compases del tercer periodo, pero Mendes y Leveque lo impidieron (52-81).

Lejos de conformarse con el amplio resultado, el poderío interior de Leveque, con algunos mates contundentes incluidos, y el acierto de tres puntos de jugadores como Paul y Palazuelos continuaron haciendo estragos en la defensa de un conjunto anfitrión ya entregado (56-94). Un parcial de 7-0 liderado por Reilly, Franco y Okafor volvió a motivar a un Cáceres que no se apiadó de su contrincante. De nuevo Palazuelos y Strikker letales en el triple ayudaron a superar la centena de tantos para la formación cacereña. Santos y Luis García pusieron el broche a uno de los encuentros más completos del elenco de Jacinto Carbajal en lo que va de temporada.