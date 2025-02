El Cáceres estrena su pretemporada con derrota ante el Budivelnyk

J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 16 de septiembre 2022, 13:27 Comenta Compartir

En su primer partido de pretemporada, el Cáceres cayó derrotado este jueves en Villagarcía de Arosa frente al Budivelnyk de Kiev (89-74). En una cita en la que no pudo estar el base Pablo Sánchez, que no viajó el miércoles con la expedición debido a sus molestias físicas, los verdinegros fueron a remolque durante todo el choque y solo en el tercer cuarto el equipo extremeño consiguió recortar distancias para llegar cuatro abajo a los últimos diez minutos (64-60). No obstante, la escuadra ucraniana supo rehacerse en el último cuarto para certificar el triunfo.

En el marco de la Copa Helena Mariño, y también en la localidad gallega de Villagarcía de Arosa, el equipo de Roberto Blanco intentará mejorar su versión este viernes en el mismo escenario (Fontecarmoa, 19.00 horas) con el Oviedo como rival.