Un Cáceres errático cede ante un vendaval llamado Palencia

«Si este equipo es capaz de remontar 20 puntos a Palencia es que algo tiene»

Tildó el técnico placentino de «derrota dura» la sufrida ante el Easycharger Palencia y después de la cual «costará levantar la cabeza». «Hemos querido jugar un partido contra un equipo de play off como un equipo de mitad de la tabla para abajo», explicó Roberto Blanco, que sabía que enfrente estaba «uno de los grandes equipos de la liga, con capacidad atlética y talento ofensivo de primer nivel» y reconoció que «la puesta en escena» del Cáceres fue «realmente pobre». «Cuando estamos bien en defensa somos capaces de ser más clarividentes a la hora de atacar y hoy no lo hemos sido. Hasta nos ha costado dar un primer pase y nos sacaron de la pista en el primer cuarto», añadió Blanco, que destacó que el equipo supo «trabajar y sacar su orgullo para darle la vuelta al marcador». A su juicio, en la segunda parte, y «sin querer buscar excusas» sus jugadores «trataron de igualar el nivel de exigencia y cometieron muchas faltas». «Que un equipo como Palencia no entre en bonus me hace pensar que hemos cometido errores, pero alguna situación pudimos tenerla a favor. Tuvimos algún otro buen momento y de que el equipo volvía al partido, aunque al final fue un querer y no poder», analizó el entrenador del cuadro verdinegro, que aseguró que los jugadores «están tocados porque saben que no ha sido un buen partido». «Estamos en buena situación, pero no podemos desviarnos. Jugando así nos da para ser un equipo simpático, pero el nivel de autoexigencia de todos debe ser mayor. Tampoco nos vamos a fustigar. Tenemos que tirar para arriba o quedarnos por debajo. Si este equipo es capaz de remontarle 20 puntos a Palencia es que algo tiene», subrayó el preparador placentino.