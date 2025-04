Cáceres distinguirá el sábado a los 'héroes' del ascenso a la ACB

j. cepeda Miércoles, 7 de diciembre 2022, 19:06 | Actualizado 20:05h. Comenta Compartir

Treinta años después de aquel 10 de mayo de 1992, la ciudad de Cáceres otorgará este próximo sábado la máxima distinción local a los 'héroes' del ascenso del ya extinto Cáceres CB a la ACB. Tanto jugadores como miembros del cuerpo técnico y directivos recibirán la Medalla de Cáceres en un acto que tendrá lugar a las 20:00 horas en el escenario de la gesta, como es el pabellón de la Ciudad Deportiva.

Antes, a las 14:00 horas, los protagonistas de aquel ascenso saludarán a los vecinos desde el balcón del Ayuntamiento de Cáceres, donde serán recibidos por los dirigentes locales y demás miembros de la Corporación.

En un acto abierto a todos los aficionados, los prolegómenos del acto oficial en el pabellón de la Ciudad Deportiva estarán marcados por la nostalgia, pues para la ocasión, a partir de las 18:00 horas, se presentará el libro 'Cáceres ACB, los años dorados del baloncesto (1991-2003)'. Se trata de una publicación escrita por el periodista Javier Ortiz y editada gracias al apoyo del Ayuntamiento de Cáceres y de la Diputación Provincial de Cáceres. Un libro de 300 páginas, con 120 fotografías, en el que también han colaborado la Federación Extremeña de Baloncesto, así como varias empresas del sector privado.

A pesar del paso del tiempo, los protagonistas del ascenso del Cáceres CB a la ACB no han perdido el contacto. Buena muestra es la comida que varios de ellos protagonizaron el pasado mes de mayo en la capital cacereña, con Ñete Bohigas, por entonces segundo de a bordo del técnico Martín Fariñas y hoy concejal en el Ayuntamiento de Cáceres, como principal nexo entre aquella plantilla.

La concesión de la Medalla de Cáceres a los integrantes del equipo de la temporada 1991-92 fue aprobada en sesión plenaria el pasado día 2 de diciembre con la abstención de Unidas Podemos y del concejal no adscrito Teófilo Amores. «Aquella canasta de Jordi Freixanet no solo nos regaló la victoria y el ascenso, sino que además nos dio un plus impagable de creencia en nosotros mismos», defendió entonces el concejal de Deportes, Andrés Licerán, haciendo mención al icónico lanzamiento con el que el Cáceres derrotó al Prohaci Mallorca (80-79).