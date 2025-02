El Cáceres destituye a Roberto Blanco

Marco A. Rodríguez Badajoz Martes, 23 de enero 2024, 16:55 | Actualizado 22:24h. Comenta Compartir

El salvador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad esta vez no fue salvado. El club verdinegro aprovecha el parón en la LEB Oro para dar ... un giro total a los mandos deportivos de la entidad, tanto en la pista como en los despachos, y ha decretado este viernes la destitución de su entrenador Roberto Blanco, quien hace cinco años tomara las riendas del banquillo con éxito en la enésima crisis del equipo. En esta ocasión, el Cáceres apuesta por un rumbo distinto al entender que el equipo no da visos de mejora y el fantasma del descenso ha crecido en exceso, alimentado por unas actuaciones y resultados poco esperanzadoras. La marcha del placentino no es la única pues en la noche del jueves se anunciaba la rescisión del contrato del director deportivo, Alberto Blanco, según apuntó el club, por «cuestiones personales».

En la tarde de este martes el entrenador acudió al entrenamiento del equipo para despedirse de su plantel. Jacinto Carbajal, su ayudante y ex del Al-Qázeres, se hace cargo del banquillo de manera interina hasta la llegada del sustituto. Roberto Blanco se despedirá este miércoles en rueda de prensa, momento en el que el presidente José Manuel Sánchez dará las explicaciones oportunas. En principio, la primera llegada será la del nuevo director deportivo, que podría oficializarse en dicha comparecencia. Lo del entrenador podría tardar algo más, mencionan desde la entidad verdinegra. La temporada actual de los cacereños está siendo para olvidar. La gota que pudo colmar el vaso de la paciencia de sus dirigentes fue la última derrota del pasado viernes ante el Gipuzkoa Basket, en el Multiusos para más inri y con un resultado nuevamente doloroso cercano a la veintena de puntos (68-86). No fue el único marcador abultado de los verdinegros en lo que va de un curso donde ha recibido severas derrotas que le han conminado al penúltimo puesto, en descenso, con un balance de 5 victorias por 13 encuentros perdidos, y lo que es peor, la sensación de que solo un milagro podría revertir la dramática situación. El triunfo ante el Oviedo en el penúltimo encuentro en el coliseo cacereño parecía un rayo de luz ante tanta oscuridad, sobre todo por la forma en la que se compitió en aquella cita, pero ante Lleida (95-71) y Gipuzkoa (68-86) se volvió a las andadas, los constantes errores de la temporada con desconexiones y parciales en contra muy negativos. Pocas horas después de hacer pública la rescisión acordada del contrato del director deportivo Alberto Blanco –que ha permanecido dos temporadas compatibilizando el cargo de director general tras su llegada desde el Lokomotiv Kuban 2–, el Cáceres ponía fin con un escueto comunicado a la era Blanco en el banquillo. «El Cáceres Ciudad del Baloncesto ha rescindido el contrato con su entrenador Roberto Blanco, quien cumplía su undécima temporada con el club. Placentino muy querido en Cáceres y en el Cáceres al que agradecemos de corazón su esfuerzo, su trabajo y su profesionalidad. Y al que le deseamos lo mejor del mundo en sus futuros destinos y en su vida personal. Y con las puertas abiertas del club, que nunca se le cerrarán. Gracias Roberto», expresaba el escrito. "Daría la vida por el Cáceres", dicen desde el club Una decisión que no habrá sido sencilla. Y es que no se le abre la puerta a un entrenador cualquiera sino a alguien de la casa, una persona muy querida y respetada por la afición y que se había ganado a pulso ese cariño desde su aterrizaje a mediados de la campaña 2018-19. Es el segundo técnico en la historia del Cáceres con más partidos en su mochila tras Ñete Bohigas, a quien relevó en el cargo cumpliendo con la actual su sexta temporada, y por delante de históricos como Gustavo Aranzana o Piti Hurtado. «Son once años en total en el club. Roberto daría la vida por el Cáceres», comentan fuentes del club como frase lapidaria que resume que la comunicación de su salida no habrá sido plato de buen gusto. Además, él ha manifestado en sus últimas comparecencias su intención de continuar y de seguir con fuerzas para sacar del pozo al equipo. «El tiempo que me quede aquí lo daré todo», dijo el viernes. Se trata de una salida no querida, caso contrario a lo que el club manifestaba con la marcha del director deportivo. «Circunstancias personales», esgrimió el también escueto comunicado respecto a Alberto Blanco. Se abre una nueva era. Noticia relacionada Baloncesto | LEB ORO El Cáceres y Alberto Blanco acuerdan la rescisión R. H.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión