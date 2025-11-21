El Cáceres, a desterrar la maldición del Multiusos

El Multiusos encara este sábado (19.00 horas) un partido cargado de necesidad y oportunidad para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. El equipo de ... Jacinto Carbajal busca, por fin, su primera victoria como local en lo que va de temporada en la Segunda FEB. Y no es un detalle menor: los verdinegros han caído en los tres partidos disputados en casa, mientras que sus tres triunfos han llegado lejos de Cáceres. El último, el pasado fin de semana en Logroño (79-88), volvió a encender una chispa que ahora necesita prender ante su afición.

El rival será un Starlabs Morón inmerso en una semana convulsa, aunque revitalizado. El conjunto sevillano, que acumula dos derrotas consecutivas en liga y presenta un balance de 3-4 –idéntico al de los cacereños–, destituyó días atrás a su entrenador, Fede Castelló. En su lugar regresa una figura muy conocida en la ciudad sevillana: José Antonio Santaella, artífice del ascenso a Primera FEB hace dos temporadas y recién llegado de una exitosa etapa en México. El club confía en que su regreso sea el primer paso para reengancharse al objetivo de pelear los playoffs. Será, por tanto, un Morón con estímulos nuevos, autoestima recuperada y con un mensaje claro desde su banquillo: hay «mimbres» para hacerlo mucho mejor.

Ese es precisamente uno de los factores que más inquieta a Carbajal. El técnico del Cáceres insistió en la previa en que el encuentro es una incógnita táctica: «No sabemos si van a mantener patrones ofensivos y defensivos o si Santaella querrá cambiar cosas desde el primer día. Es un equipo que llega con moral tras ganar entre semana a Melilla en Copa. Para nosotros eso siempre es un peligro».

El entrenador verdinegro reconoce, aun así, que su equipo se siente en un momento de «mejoría», reforzado por la solidez mostrada fuera de casa y por la sensación de que el primer mal tramo de la temporada empieza a quedar atrás. La victoria en Logroño, unida a la buena imagen ante el Biele ISB una semana antes (una victoria frustrada en el último segundo), ha devuelto calma al vestuario. «Estamos trabajando mejor, con más estabilidad en la primera unidad y con una segunda unidad que cada vez aporta más», resumió.

Uno de los nombres propios en Logroño fue Álex Mazaira, desatado desde el perímetro. Jacinto Carbajal, sin embargo, rebaja las expectativas: «No necesitamos que meta ocho triples cada día; con la mitad ya nos da muchísimo». Lo que sí necesita el Cáceres, reconoce el entrenador cacereño, es mantener el nivel defensivo, evitar las lagunas en las rotaciones y, sobre todo, transformar la energía del Multiusos en algo más que esfuerzo. Convertirla, por primera vez este curso, en una victoria.