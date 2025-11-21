HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

DJ Foreman, en una acción ofensiva ante la Cultural. Jorge Rey
Segunda FEB

El Cáceres, a desterrar la maldición del Multiusos

Recibe al Morón, que acaba de cambiar su entrenador, con el objetivo de estrenar su casillero de victorias como local

R. H.

Cáceres

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:27

El Multiusos encara este sábado (19.00 horas) un partido cargado de necesidad y oportunidad para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. El equipo de ... Jacinto Carbajal busca, por fin, su primera victoria como local en lo que va de temporada en la Segunda FEB. Y no es un detalle menor: los verdinegros han caído en los tres partidos disputados en casa, mientras que sus tres triunfos han llegado lejos de Cáceres. El último, el pasado fin de semana en Logroño (79-88), volvió a encender una chispa que ahora necesita prender ante su afición.

