LEB ORO El Cáceres no se desquita del Betis Cole Huff se estrenó en el Cáceres con 11 puntos y 7 rebotes. :: l. c. Los andaluces supieron aprovechar las concesiones de un cuadro extremeño que se ahoga en el fondo de la clasificación MARÍA CORRAL Sábado, 17 noviembre 2018, 09:41

cáceres. 'Musho' Betis y poco Cáceres. Pese a las ganas de los extremeños de resarcirse de la derrota de pretemporada -cuando los andaluces le arrebataron el Trofeo 'Ciudad de Cáceres'-, el conjunto sevillano hizo alarde de su condición de favorito al ascenso en el primer enfrentamiento de la historia entre ambos planteles (72-77). Ni el buen papel de Nikola Rakocevic y Víctor Serrano (MVP con 24 se valoración), que fueron quienes tiraron del carro, pudo frenar la superioridad de los verdiblancos.

72 CÁCERES 77 BETIS Cáceres Patrimonio Huff (11), Corrales (7), Serrano (22), Rakocevic (16), Parejo (9), - quinteto inicial -, Utolin (3), Chol (0), Jordá (-), Kody (4), Santos (-) Martínez (-) y Cruz (-). Real Betis: Dee (9), Bropleh (13), Rodríguez (15), Stainbrook (7), Malmanis (4) - quinteto inicial -, Brog (5), Olumuyiwa (1), Mbaye (2), Costa (14), Marcius (-) Enechionyia (-) y Almazán (7). Parciales: 19-20, 14-17, 19-20, 20-20. Árbitros: Zafra Guerra, Langa de Martín y Martínez Estopiñán. Cole Huff eliminado. Incidencias: Multiusos 'Ciudad de Cáceres', 900 espectadores.

La primera vez que Cáceres y Real Betis se vieron las caras en competición oficial se saldó con el mismo resultado que la última que coincidieron en partido amistoso. Sin Dani Martínez (que se resintió de su rodilla a última hora) y con Guillermo Corrales a medio gas, los de Ñete Bohigas vuelven a sufrir el amargo sabor de la derrota una jornada más.

Y eso que la cita comenzó a favor de los locales. Con la particularidad del debut de Cole Huff y su presencia en el quintento inicial, los verdinegros firmaron un primer cuarto notable. El Cáceres golpeó primero con una canasta de Víctor Serrano, quien a la postre sería considerado el mejor jugador del partido. El pívot madrileño anuló a Stainbrook en los primeros diez minutos y anotó nueve puntos. El buen arranque local y el acierto por parte de ambos planteles sellaron un primer acto de fuerzas parejas que terminó con los sevillanos arriba en el electrónico (19-20).

Y una vez se pusieron por delante, no cedieron. Los visitantes jugaron con una marcha más hasta el punto de que solo hubo una canasta local en los primeros cuatro minutos del segundo asalto. El Cáceres se vino abajo con las rotaciones y cedió un parcial de 0-7. Sin embargo, tras un tapón de Serrano y un triple de Rakocevic, los locales se vinieron arriba y respondieron con otro gran parcial (9-0). Habiendo acortado distancias y con todo por decidir, ambos equipos se marcharon a vestuarios (33-37).

Mucho que desear

Tras la reanudación, la puesta en escena de Huff estaba dejando mucho que desear. De hecho, su primer punto de la noche no llegó hasta el minuto 23 de partido. Tanto él como sus compañeros arrastraban ya ocho puntos de desventaja y el encuentro se le ponía demasiado cuesta arriba. El Betis, aunque sin dar el máximo rendimiento, estaba siendo demasiado rival para un Cáceres que concedió en exceso. No todos sumaron, tal y como había pedido Bohigas el día antes. A pesar de todo, los locales no perdieron la esperanza y lo intentaron a su manera. Especialmente al darse cuenta de que al Betis le costaba sentenciar (52-57).

En el último y definitivo cuarto, los verdinegros se descolgaron tras una consecución de triples visitantes. El Betis consiguió finalmente llevar el encuentro al punto donde quería y pese a los intentos locales de reengancharse al partido, los andaluces sumaron una nueva victoria, mientras que los extremeños otra derrota.

Con este varapalo, el Cáceres se queda con la espinita de pretemporada aún clavada y se hunde en la zona baja de la clasificación. El triunfo cada vez se torna más necesario y en la próxima cita los de Bohigas no deberán fallar si no quieren que la liga se le vaya de las manos. Iberojet Palma espera.