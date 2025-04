El Cáceres se deja sus opciones en un pésimo arranque

Se topó con la exuberante potencia de Willett un Cáceres Patrimonio de la Humanidad inconsistente, que cogió en el tramo final del primer cuarto un ... lastre que ya no consiguió levantar (76-70). La nula intensidad defensiva, el desorden en ataque y la sangría en el rebote condenaron al bloque cacereño, en el que se estrenó de forma discreta el recién llegado Bracey. La mejoría del segundo periodo no fue suficiente para completar la remontada ante un COB más sólido, pero, al menos, valió para minimizar daños y salvar el basket average.

Se contagió el Club Ourense Baloncesto de la charanga que animó los prolegómenos del encuentro y firmó un buen comienzo ante el que el Cáceres ofreció réplica, hasta que se le acumularon los problemas, tanto en ataque como en defensa. Con Dani Rodríguez atado en corto por el físico Peciukevicius el colectivo cacereño se bloqueó en su insistencia de explotar una vía, la de la penetración, que el cuadro ourensano sabía que debía vigilar. Cinco minutos, hasta el 10-9, compitió un Cáceres Patrimonio de la Humanidad que se fue apagando al no mirar el triple ni controlar la pintura. Los fallos en defensa se contagiaban en forma de individualidades en la ofensiva.

Le cambió pronto el gesto a Roberto Blanco, que recurrió antes de lo esperado al recién llegado Lysander Bracey para agitar a un ataque espeso, en el que Bercy llegó a agotar dos posesiones en las que la defensa anfitriona no dio la más mínima opción de lanzamiento. Con la entrada en liza de la rotación visitante llegó un triple de Peciuskevicius que obligó al primer tiempo muerto del banquillo forastero (16-9). El base lituano, con tendencia a no mirar aro, se sacó otro triple para estirar la renta a la decena de puntos (19-9). Lafuente no consiguió relanzar al Cáceres pese a medirse al vulnerable Cera, y Willet, subido en unos muelles, cerró el cuarto con dos canastas sonrojantes (23-9).

Club Ourense Baloncesto-Cáceres Patrimonio de la Humanidad (76-70) Club Ourense Baloncesto: Peciukevicius (15), Pilepic (9), Willett (20), Del Águila (5), Aboubacar (7) -cinco inicial-; Manjgafic (14), Cera, Ventura (5), Nogués (1) y Williams.

Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Rodríguez (4), Vecvagars (18), Toledo (2), Bercy (12), Cepukaitis -cinco inicial- Olaizola (2), Isaini (4), Bracey (2), Jarumbauskas (11) y Sánchez.

Árbitros: López Herrada (Comité andaluz), Quintas Álvarez (Comité vasco) y Piñeiro Amondaray (Comité gallego). Eliminaron por faltas a Cepukaitis (min. 34), Olaizola (min. 38) y Willet (min. 39).

Parciales por cuartos: 23-9, 18-20 (41-29), 18-15 (59-44) y 17-26 (76-70).

Estadio: Pazo dos Deportes Paco Paz. 1.600 espectadores.

Lafuente y Jarumbauskas rompieron la sequía anotadora con dos canastas que no fueron cimiento de ninguna reacción. El COB mostró el gran salto de las dos últimas jornadas, la mejoría en defensa, con tres tapones seguidos. Al desacierto ofensivo en las filas extremeñas se le sumó la mala lectura de los bloqueos indirectos y una brecha en el rebote (concedió ocho rebotes ofensivos por solo once defensivos capturados hasta el descanso) que logró taponar Cepukaitis en una corta rotación. Vecvargas comandó un parcial de 0-6 en el que el Ourense volvió a mostrar sus limitaciones sin Willett sobre la cancha (30-22). El Cáceres aguantó el tirón desde el tiro libre y Arenas recurrió a Williams, relegado por sorpresa al último puesto de la rotación en las dos jornadas previas, en un esquema de doble base que le valió para mantener el control ante el atasco del Cáceres Patrimonio de la Humanidad (39-29). Pilepic exprimió la última posesión del primer periodo para sacarse una canasta tras reverso muy ilustrativa del abandono defensivo que manifestaban los foráneos (41-29).

Fue pequeña la revolución en el reinicio, con un leve salto cualitativo en defensa que siguió chocando con las malas decisiones en ataque. Con solo una canasta en juego para el Cáceres en tres minutos, el COB, se disparó hasta los 20 puntos (52-32, min. 25). Bercy y Lafuente, en un clima de relajación local, evitaron que el castigo siguiese creciendo con vistas al último cuarto (59-44). Pese a que la renta no era insalvable semejaba tenerlo controlado el COB por la falta de continuidad del Cáceres. Sin embargo, el mal de unos no es precisamente virtud en los otros, y al colectivo auriense se le empezaron a complicar las cosas por la –ahora sí– agresividad defensiva de los pupilos de Roberto Blanco. Se cargó pronto de faltas el equipo visitante, que perdió a un frustrado Cepukaitis a seis minutos del final. Las rotaciones cortas fueron más efectivas y la primera canasta del atrevido Bracey, la aparición exterior de Vecvagars y el esfuerzo de Olaizola abrieron una lucha que semejaba cerrada (69-64, min. 38). La atropellada remontada cacereña se estrelló frontalmente contra Willett, que levantó al Paco Paz con un vuelo para hundir en el aro un rebote. Otra buena canasta en carrera del atlético alero y una asistencia a Manjgafic otorgaron el oxígeno que necesitaba el exigido equipo ourensano. Con 75-70, a falta de 30 segundos, Isiani falló un triple liberado con el que murió el último hilo de esperanza de la expedición cacereña. Las luces navideñas alumbraron ayer Ourense, pero al Cáceres Patrimonio de la Humanidad no le sirvieron para encontrar el camino.