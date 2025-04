El Cáceres deja al filial de Liga EBA en cuarentena

El Cáceres deja el filial de Liga EBA en entredicho. La entidad verdinegra, en un ejercicio de transparencia con sus aficionados, no asegura que el ... filial del equipo sénior vaya a salir a competir en categoría nacional esta próxima temporada 2023/24. Así lo expresó el club verdinegro este miércoles a través de un comunicado público en el que arrojó la entidad presidida por José Manuel Sánchez ciertas dudas sobre la viabilidad del proyecto, a pesar de no dar por segura su desaparición.

Lo que sí está claro, al menos en lo que a la cantera se refiere, es que el Cáceres seguirá contando con la estructura del San Antonio en su base, pese a las desavenencias acaecidas durante el último curso. No obstante, en busca una mayor repercusión social, el Cáceres también ha abierto sus brazos a otros clubes, como es el caso de Sportmaking, así como a otros no solo en la ciudad de Cáceres, sino del conjunto de la geografía regional. Y es que la idea del Cáceres es que la entidad verdinegra sea el máximo exponente del baloncesto regional no solo en lo que se refiere el primer equipo, sino también en lo que concierne al trabajo que se realiza desde la base.

Lejos de las intrigas palaciegas de otras temporadas, el Cáceres ya puede presumir de contar con un cuerpo técnico de reconocida trayectoria. Es el caso de Roberto Blanco y de Jacinto Carbajal. El primero de ellos ya sabe lo que es dirigir los designios del primer equipo verdinegro durante las últimas cinco temporadas. Carbajal, reconocido especialmente por su exitosa trayectoria en el baloncesto femenino, afrontará este reto personal tras acumular más de 300 partidos en categorías FEB, tanto en baloncesto femenino como en el masculino.

Además, el primer equipo del conjunto verdinegro ya cuenta con tres jugadores confirmados en sus filas. Es el caso del pívot lituano Vaidas Cepukaitis, quien asumirá su segunda temporada consecutiva al abrigo del Multiusos. Un pabellón en el que también intentarán dejar su impronta hombres como el joven base Pablo Rodrigo y como el ala-pívot Juanjo Santana. Este último, en quien están puestas buena parte de las miradas de la junta directiva, es considerado como un jugador de futuro para el Cáceres, pues el jugador procedente del Albacete llegará a tierras extremeñas en plena efervescencia baloncestística y con una progresión que el club verdinegro quiere aprovechar.

Asimismo, y a pesar de que el club verdinegro aún no ha confirmado su continuidad, el veterano base Dani Rodríguez cuenta con contrato en vigor para defender la enseña del conjunto verdinegro. Un jugador de prestigio que, a pesar de no haber brindado durante la pasada temporada sus mejores números, siempre podrá ser un as debajo de la manga para el cuerpo técnico dirigido por Roberto Blanco, especialmente en los momentos calientes de los partidos.

Quien no seguirá ligado a la entidad será Kenny Hasbrouck, a cuya cuenta particular habría que sumarle gran parte de la salvación del Cáceres la pasada temporada. Aunque la entidad extremeña había intentado realizar un esfuerzo económico para mejorar las condiciones del jugador, lo cierto es que Hasbrouck, finalmente, ha elegido otros brazos baloncestísticos.