El Cáceres, a por crédito y prestigio

En busca de prestigio y de créditos de vida para mantener la categoría, el Cáceres visitará este domingo a uno de los históricos del baloncesto ... nacional; el Estudiantes (Wizink Center, 18:30 horas).

Con la losa de cuatro derrotas consecutivas a sus espaldas y después de haberse metido en un embrollo clasificatorio cuando la permanencia ya parecía encarrilada hacía varias semanas, el equipo de Roberto Blanco intentará satisfacer una de sus asignaturas pendientes durante el presente ejercicio, como es llevarse una alegría frente a alguno de los equipos punteros de la competición. Un traje de matagigantes que los verdinegros quieren estrenar en un escenario que esta misma semana ha dado la vuelta al mundo tras los incidentes vividos en el encuentro de Euroliga entre Real Madrid y el Partizán de Belgrado.

Lo cierto es que para esta cita de postín el Cáceres no llega en su mejor momento en cuanto a efectivos. Si bien el griego Kostas Vasileiadis deberá cumplir este domingo el segundo de sus tres partidos de sanción, la línea exterior del Cáceres no está al cien por cien de sus posibilidades, pues tanto Kenny Hasbrouck como Pablo Sánchez y Albert Lafuente presentan inconvenientes físicos. No obstante, se espera que los tres puedan ser de la partida.

Con una actitud positiva para contagiar al grupo y confiado en las posibilidades de su equipo, Roberto Blanco espera que el Cáceres pueda dar la sorpresa. «El equipo está muy motivado, con mucha ilusión y con ganas de conseguir una victoria importante. Ganar en el Wizink tiene un valor añadido. Aunque solo pensamos en la necesaria victoria, siempre un escenario como este motiva aún más. Tenemos suficientes motivaciones para llegar con las baterías llenas», mantiene.

Tras incidir durante la semana de trabajo en determinados aspectos de la faceta defensiva que han lastrado al equipo durante las últimas jornadas, los verdinegros esperan plantar batalla ante un Estudiantes que, si bien estaba confeccionado para aspirar al ascenso directo a la ACB, en la actualidad copa la sexta posición de la tabla. Una circunstancia que, sin embargo, no genera ningún tipo de confianza en el técnico visitante. «Es un superequipo. Uno de los grandes del baloncesto español. Si alguien piensa que el Estudiantes es un equipo debilitado y con problemas, que vea la clasificación y sus jugadores».

Pese a ello, los madrileños afrontarán el envite con ganas de resarcirse tras morder el polvo la pasada jornada en la cancha del penúltimo clasificado; el Albacete. El conjunto colegial no podrá contar con el lesionado Héctor Alderete. A juicio del técnico local, Alberto Lorenzo, el objetivo de la escuadra madrileña es nutrirse de buenas sensaciones en esta recta final de liga regular antes de afrontar la lucha por el ascenso en la eliminatoria de cuartos de final. «Hay un objetivo muy claro, que es ganar todos los partidos. Otro secundario es seguir mejorando en aspectos tácticos que puedan ayudarnos en unos playoffs que están muy cerca».

Tal y como ya sucediese en el encuentro de la pasada temporada, el equipo verdinegro estará arropado por una representación de su afición en el feudo estudiantil. Si bien el autobús organizado por el propio club tuvo los inscritos suficientes como para que el desplazamiento grupal saliese adelante, otros aficionados que viven en tierras madrileñas también se encargarán de dar colorido a uno de los sectores del Wizink Center.