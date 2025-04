El Cáceres continúa tercero tras ganar en Huesca

Roberto Blanco: «Que nadie olvide que somos un equipo que tiene que trabajar mucho»

El entrenador del Cáceres describió como «un partido feísimo» el encuentro que supuso la victoria de su equipo ante el Levitec Huesca La Magia (61-68): «Ha sido horroroso en cuanto a baloncesto. Ha habido momentos de auténtica locura, pero nosotros teníamos claro que iba a ser un partido muy complicado porque cuando uno se ve en la situación que está Huesca, va a intentarlo. Teníamos la idea de que iban a ser agresivos, que iban a salir muy fuertes e intensos, y no hemos sido capaces de contrarrestar esa garra, ilusión y ganas de agarrarse a la competición de ellos. No hemos sido capaces de entrar en ningún momento, hemos estado muy fríos como el ambiente. Hemos metido rotaciones, parece que el equipo encontró algo más de chispa y fluidez. Hemos salido al contraataque, que no habíamos sido capaces de rebotear y correr un poco. Creo que el equipo ahí ha empezado a ver la luz del camino que necesitábamos coger para conseguir la victoria. Hemos sido intermitentes, pero hemos vuelto a defender, rebotear, tener calma y a circular muy bien el balón para llegar a hacer canastas relativamente fáciles.

Roberto Blanco aplaudió el rendimiento de sus pupilos en la segunda mitad: «En el tercer cuarto creo que esta vez hemos estado muy centrados. Hemos sabido mantener el ritmo y los espacios, que no los estábamos ocupando bien, y tener poco a poco esa sensación de que lo podemos coger. Al final nos ha entrado un poco el miedo. Estos dos partidos hablábamos de que son vitales para nosotros para afrontar con perspectiva los objetivos y hemos querido resolver el partido dejando de jugar. Nos han entrado nervios a todos. Esta victoria vale exactamente igual que la de Granada, la de GBC, la de Coruña y todas, pero que nadie se olvide que somos un equipo que tiene que trabajar mucho. Somos diez obreros a disposición de un cuerpo técnico».

Cuestionado por el cambio de su equipo tras la charla del descanso, el preparador placentino ha confesado ver a sus pupilos frustrados con el arbitraje: «Primero hemos intentado limpiar la mente. Hacer un trabajo de mentalizar que venimos aquí a jugar a baloncesto, no a chocar con los árbitros. Ellos intentan hacer su labor lo mejor posible. Unas veces aciertan más, como los jugadores y los entrenadores. Parecía que esos 17-18 puntos que nos había metido Huesca en los primeros minutos era culpa de los árbitros».