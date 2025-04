El Cáceres consigue una victoria heroica en Granada

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad consiguió un triunfo de mérito en la pista del Covirán Granada, en la que sólo había sido capaz de ... ganar el Leyma Coruña en la tercera jornada. Remontó 18 puntos de desventaja y se llevó la contienda por 80-86, lo que le permite mantener la quinta plaza en la clasificación.

La puesta en escena del cuadro preparado por Roberto Blanco no fue la mejor. Se vio superado en todo momento por su oponente, que en sólo cinco segundos ya había conseguido su primera canasta. A pesar de que contestó vía Duje Dukan, fue a remolque durante todo el primer acto.

Jorge Sanz no logró frenar el reparto de juego de Lluis Costa, que no sólo manejó el partido a su antojo sino que, además, disfrutó de un alto porcentaje de acierto. De hecho, el base catalán del cuadro andaluz se fue hasta los once puntos.

Dos parciales casi consecutivos, 5-0 y 9-0 abrieron la primera luz importante (20-6, min. 6). El equipo visitante despertó en defensa y comenzó a encontrar opciones de superioridad en la otra canasta. Se activó Devin Schmidt para reducir distancias, pero sobre todo para que el cuadro visitante se reencontrase sobre la pista. Sin embargo, aunque las sensaciones mejoraron, la diferencia no se redujo hasta que no comenzó el segundo cuarto.

El primer triple del equipo preparado por Roberto Blanco llegó en la primera acción y encontró en Mateo Díaz a su ejecutor. Una canasta de Duje Dukan que apretaba el marcador (24-19) obligó a Pablo Pin a tener que parar el encuentro.

Tras el tiempo muerto, Covirán Granada halló las debilidades del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, y a campo abierto, con Pere Tomàs, volvió a golpear con dureza. En solo un par de minutos la distancia había vuelto a alcanzar los nueve puntos (34-25).

Dos malas decisiones permitieron otros tantos robos que acabaron en una canasta sencilla y en una falta antideportiva de Schmidt sobre un Tomàs omnipresente en los instantes previos al intermedio. La goma se estiró a los quince puntos (42-27, min. 16) después de un nuevo acierto del alero balear del cuadro anfitrión.

Un mate de Belemene y una acción al poste bajo de Dukan estrecharon levemente la distancia, que nuevamente se estiró con dos tiros libres de Bropleh y un bloqueo directo en el que Costa asistió a Niang quien resolvió con un palmeo. Dukan consiguió una falta que le permitió lanzar otros dos tiros libres, pero se vio obligado a defender a Pere Tomàs, quien al filo de la posesión metió un triple desde nueve metros que mandó el choque al intermedio con una cuesta muy empinada para recorrer, en la segunda parte, para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad (49-33).

La anotación se estancó en el arranque del tercer período, y sólo con la presencia de Duke Dujan, capaz de aglutinar el juego visitante para abrir espacios que permitieran a sus compañeros tomar tiros en busca situación, el cuadro preparado por Roberto Blanco comenzó a recortar distancias. Del 51-33 en la primera acción del cuarto, llegó una respuesta contundente de 0-7 que obligó al entrenador local, Pablo Pin, a tener que parar el partido. Una protesta de Romaric Belemene, zanjada con una falta técnica, le regaló al Granada un punto gratis que cortó la sequía y la dinámica que había mostrado el cuadro anfitrión.

Covirán Granada Costa (25), Germán Martínez (2), Bropleh (11), Iriarte (7) y Niang (6) -quinteto inicial-; Gatell, Christian Díaz (4), Pere Tomàs (13), Ellisor (12) y Jacobo Díaz. 80 - 86 Cáceres Patrimonio Jorge Sanz (9), Schmidt (17), Belemene (7), Dukan (21) y Mbala -quinteto inicial-; Mateo Díaz (11), Manu Rodríguez (13), Lobo (2), Olaizola (2) y Toledo (4). Árbitros Langa de Martín (colegio madrileño), Marqueta Gracia (colegio aragonés) y Ortiz Jaén (colegio murciano). Descalificaron al jugador visitante Schmidt (min. 36) por acumular una falta técnica y una antideportiva, y al entrenador local, Pablo Pin (min. 40), de forma directa.

Parciales 24-14, 25-19 (49-33, descanso), 15-25 (64-58) y 16-28.

Palacio de los Deportes de Granada. 2.517 espectadores

Cáceres se había adueñado del encuentro, a pesar de ir por detrás en el marcador, y sólo encontró respuesta en Lluis Costa, que metió tres triples seguidos a la salida de bloqueo. Pero el partido había cambiado por completo, y la dinámica positiva era visitante (64-58, min. 30).

Cáceres llevaba el peso del choque a su antojo y el que se precipitaba en sus decisiones era Granada. Tres tiros libres de Devin Schmidt, a 7:34 del final, igualaron el partido (66-66). Otros dos, de Jorge Sanz, pusieron por primera vez por delante al equipo visitante.

En el momento de tomar la iniciativa en el marcador, el cuadro entrenado por Roberto Blanco se asentó y supo llevar el choque al ritmo que más le convenía. Pero a 4:40 perdió a Devin Schmidt, que se enredó con Iriarte y recibió una falta técnica, que sumada a la antideportiva del segundo período, le obligó a ver el camino de los vestuarios.

El choque dio otro golpe de timón y, desde la línea de tiros libres, el Covirán Granada asestó un parcial de 9-0 que volvió a empatar el partido (75-75, min. 37), pero surgió Manu Rodríguez, que metió dos libres y un 2+1 para dejar el choque visto para sentencia a 50 segundos para el final (75-83). El final se empañó con la descalificante directa pitada al entrenador local, por protestar, en los segundos finales, pero que sirvió para sellar una remontada de mérito.