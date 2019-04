LEB ORO El Cáceres, a confirmar su resurrección Dan Trist, que no seguirá en el Cáceres, en la victoria verdinegra ante el Palencia. :: opta Los verdinegros, que reciben hoy al Ourense, deberán orquestar un alegato baloncestístico sin titubeos para defender sus opciones de salvación J. CEPEDA Viernes, 12 abril 2019, 08:53

cáceres. «Sería ridículo pensar que hemos hecho algo y que esto ya está solucionado. Sabemos de dónde venimos, lo que nos queda por delante y todo lo que nos ha costado estar en disposición de salvar la categoría dependiendo de nosotros mismos». Al entrenador del Cáceres, Roberto Blanco, no le tiembla el pulso a la hora de pedir templanza a los suyos. Y es que el equipo verdinegro, que hace apenas tres semanas estaba casi desahuciado en sus aspiraciones de permanencia, no solo ha conseguido llevarse a la saca una vida extra tras las dos últimas victorias en Vitoria y Palencia, sino que la misma confiere a los extremeños la posibilidad de ser, además, su propio juez en esta encomienda. Para ello, al abrigo de su público y en defensa de sus propios intereses, el Cáceres deberá realizar esta noche en el Multiusos a partir de las 21.00 horas un alegato baloncestístico impoluto y sin titubeos ante un Ourense cuya lucha se centra en certificar cuanto antes su clasificación para los playoffs de ascenso a la ACB. Ahí es nada.

Activando la validez de los clichés, la de hoy será la primera de las últimas cuatro 'finales' para un equipo que confía en volver a contar con el amparo de su parroquia. Para ello, la entidad ha organizado una campaña promocional, con entrada gratuita para los menores de 15 años y dos por uno en el precio de las entradas, tanto en la sede del club como en taquilla, para el público general. Además, cada abonado podrá retirar en las oficinas de la entidad una invitación para un acompañante. De esta forma, el Cáceres pretende crear el caldo de cultivo idóneo con el único objetivo de que la grada aparezca como factor determinante para el ánimo de quienes se jugarán las castañas sobre el parqué del Multiusos.

Para la cita de esta noche, el cuerpo técnico del conjunto extremeño tendrá a su disposición a todos sus efectivos tras una semana de trabajo sin imprevistos. Bien es cierto que, tal y como reconoce Roberto Blanco, a estas alturas de competición existen en algunos de sus hombres algunas molestias típicas derivadas de la acumulación de minutos. No obstante, no es nada que imposibilite que todos los jugadores puedan vestirse de corto. También algunos de los integrantes del equipo de EBA han jugado un papel importante para mantener la intensidad durante los últimos días en los entrenamientos. A juicio del preparador placentino, algo ha cambiado en las últimas fechas: «El equipo ha comenzado a creer en el juego, en el compañero y en lo que se hace». Del mismo modo, Blanco apela al «control de las emociones» y de la presión intrínseca a este tipo de situaciones para no caer en relajaciones: «Estamos contentos con el trabajo de las últimas semanas, pero sin euforia desmedida. Hay mucha presión, pero creo que el equipo la está sabiendo canalizar», mantiene.

De su rival de esta noche, Roberto Blanco destaca la capacidad de los gallegos para castigar errores y desajustes: «Es un equipo que trata de hacer un juego muy controlado y muy bien estructurado, sabiendo encontrar ventajas donde puede fallar el rival», analiza. En el punto de mira del entrenador del Cáceres aparecen amenazas personificadas y concretas, como el interior Rozitis y el alero Sergio Rodríguez.

Respecto a las cábalas en cuanto al número de victorias para lograr la permanencia, el preparador verdinegro prefiere guardar la calculadora en el cajón: «Hay tantos equipos metidos de por medio, por arriba y por abajo, que la única cábala que podemos hacer es ganar a Ourense», sentencia.