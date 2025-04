El Cáceres da la cara pero pierde ante el líder

Manuel García Solano (ADG) La Coruña Domingo, 24 de marzo 2024, 21:49 | Actualizado 21:58h. Comenta Compartir

No era el escenario propicio para romper el mal fario a domicilio, que se extiende desde el 18 de marzo de 2023, aunque un combativo ... Cáceres hizo sudar al líder y el abultado marcador final no refleja lo apretado que estuvo el choque hasta los dos últimos minutos. Quiso pescar en río revuelto el conjunto de Arturo Álvarez ante un Leyma Coruña que llegaba exigido a la cita después de dos derrotas seguidas y volver a sorprender a un rival al que ya había ganado en la primera vuelta en el Multiusos. No lo logró, aunque las sensaciones fueron buenas, más allá de la excesiva laxitud en defensa, y se mantuvo en el partido, en el que diez jugadores acabaron en dobles cifras de puntuación, hasta los compases finales. La peor noticia llegó desde Oviedo, ya que el triunfo del Amics Castelló complica aún más la permanencia.

Salió con una cierta sensación de nada que perder el conjunto verdinegro, sabedor de que sorprender al líder era una empresa complicada y que el imperio de la lógica le daba como víctima propicia en todos los pronósticos. Los buenos movimientos de Balaban y un triple de Bonilla le dieron una primera ventaja (3-5) a la que respondió el conjunto de Diego Epifanio con dos triples de Barrueta. Replicó Atencia, pero un 2+1 del propio Barrueta abrió la primera brecha de consideración. Pasó a una zona 2-3 el cuadro de Arturo Álvarez, que ya había solicitado un tiempo muerto, pero siguió anotando cómodamente el conjunto herculino, con muchas segundas opciones gracias al dominio del rebote ofensivo (20-9). Dos canastas de Atencia invitaron a Epi a detener el encuentro para rearmar a su equipo. Pablo Rodrigo maquilló el marcador al final de un primer cuarto en el que la valoración de Huskic (11 créditos, tras cinco puntos y cuatro rebotes) era idéntica a la de todo el equipo cacereño. Una canasta más adicional de Dikembe abrió el segundo cuarto, pero el internacional brasileño emborronó esa meritoria acción con una falta prescindible en un lanzamiento triple de Jakovics, que anotó los tres tiros libres (29-21). Una canasta de Dani Rodríguez desde fuera del arco y cinco puntos de Gantt, mate incluido, permitieron a la escuadra verdinegra aferrarse al partido, que empató Balaban (31-31), por lo que Epi, ante el atasco en ataque de sus jugadores por las alternativas defensivas ordenadas por Arturo Álvarez, pidió otro tiempo muerto. Balaban, asistido por Dani Rodríguez, volvió a poner por delante al conjunto cacereño, ventaja que amplió Gantt para ofrecer a su equipo la máxima renta del encuentro (33-36). Barrueta, Huskic y Aris voltearon el resultado, aunque los pupilos de Álvarez alcanzaron el descanso con sus opciones intactas (44-39). Siguió conectado al encuentro el conjunto cacereño después del intermedio y dos triples de un Hamilton con ganas de exhibirse ante su antigua afición volvieron a poner por delante a su equipo (47-48). Pero las concesiones atrás lastraban el trabajo ofensivo. En un par de minutos y medio, dominando por dentro con Huskic y corriendo tras rebotear, el Leyma ya mandaba otra vez y Álvarez llamó a capítulo a sus hombres (55-48). Un triple de Font acercó al conjunto naranja a la ventaja de dobles dígitos, aunque el Cáceres se resistió a entregarse y Bonilla dejó abierta la opción para la remontada en el último cuarto (62-55). Leyma Coruña 97 Lundqvist (2), Barrueta (12), Aris (7), Huskic (12) y Galán (13) -quinteto inicial-, Font (20), Jakovics (11), Diagné (5), Burjanadze (7) y McDonnell (8). Cáceres 80 Atencia (6), Nuga, Hamilton (12), Bonilla (6) y Balaban (11) -quinteto inicial-, Carreño, Dikembe (10), Raitanen (3), Gantt (14), Pablo Rodrigo (10) y Dani Rodríguez (8). Parciales: 25-18, 19-21 (44-39), 18-16 (62-55), 35-25 (97-80). Árbitros: Albacete Chamón (Colegio castellano-manchego), Munar Bañón (Colegio catalán) y Arresa Quintero (Colegio andaluz). Incidencias: Palacio de los Deportes. 3.400 espectadores. Un triple de McDonnell, ya en los diez últimos minutos, volvió a dejar al Cáceres a once puntos (66-55), algo que no sucedía desde el primer cuarto. Dani Rodríguez no quiso tirar la toalla, aunque la réplica de Font, un 2+1 de Burjanadze y un mate de Diagné rompieron casi definitivamente la contienda (76-60, min. 34). Siguió dando la cara el equipo verdinegro, impulsado por una acción de cuatro puntos de Gantt, muy certero después de muchos minutos en el banquillo, y un triple de Pablo Rodrigo, aunque el Leyma, jaleado por su afición, no bajó la guardia porque necesitaba amarrar la victoria para mantener el liderato. Una falta antideportiva de Galán abrió la puerta de la esperanza para el Cáceres después del tiro libre anotado por Dikembe y la canasta de Hamilton. Epi volvió a parar el encuentro para frenar la rebelión de la escuadra de Álvarez (81-73). El conjunto coruñés aprovechó los tiros libres al estar el equipo extremeño en bonus para mantener su colchón y ampliarlo en una recta final aciaga para el cuadro verdinegro.

