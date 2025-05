El Cáceres buscará reescribir la historia en el Multiusos

J. Cepeda Cáceres Lunes, 30 de mayo 2022, 21:27 Comenta Compartir

Tras no poder escapar del látigo del Lleida en los dos primeros partidos del playoff de cuartos de final por el acenso a la ACB, el Cáceres tiene la eliminatoria cuesta arriba. Los verdinegros, que este viernes recibirán en el Multiusos (21.00 horas) al cuadro catalán, se han quedado sin margen de error y estarán obligados a ganar tres encuentros consecutivos al conjunto entrenado por Gerard Encuentra si quieren plantarse en la final a cuatro que se disputará el 18 y 19 junio, en la que se conocerá qué equipo acompañará al Granada a la élite del baloncesto nacional.

Tras el encuentro de este pasado domingo en el Barris Nord, el entrenador del Cáceres, Roberto Blanco, mostró cierta preocupación por la imagen exhibida por su equipo, que perdió por 23 puntos de diferencia (98-75): «Creo que han sido muy superiores a nosotros y no hay nada que decir al respecto. Ha sido el Lleida que hemos visto durante la temporada».

El técnico verdinegro lamentó que su equipo no entrase bien al partido y concediese canastas fáciles a su rival. «Eso nos ha lastrado un poco. No encontramos nuestro ritmo de juego y en defensa siempre fuimos un paso por detrás. Han sido más duros que nosotros, tanto física como mentalmente. Hemos sido una pequeña caricatura de lo que somos y me voy disgustado porque hemos dado una imagen de equipo rendido».

En su estancia en tierras catalanas, el Cáceres no solo ha tenido que lidiar con el ambiente adverso generado por algunos de los aficionados que acudieron al pabellón, especialmente detrás del banquillo. Y es que, como si de una especie de guerra psicológica se tratase, el conjunto extremeño tuvo que entrenar a oscuras en la sesión matinal del domingo. «El Barris Nord ha metido más de una canasta y ha robado más de un balón. Esto son los playoffs y no podemos dejar nada al azar. Me puede gustar más o menos el trato de la gente y ha habido momentos feos, pero yo tengo mis códigos y lucho en la pista. Tenemos que trabajar para conseguir un Multiusos que dé el mismo trato que nos han dado a nosotros», dijo ante los medios al término del segundo partido.

Ya en sus perfiles sociales, el entrenador del Cáceres animó a los aficionados a acudir este viernes al Multiusos: «No salió el partido que esperábamos y nos hubiese gustado otro resultado, pero los playoffs vuelven al Multiusos y eso ya es motivo de felicidad», espoleó.

Para la ocasión, el club verdinegro ha puesto a disposición de los seguidores una camiseta conmemorativa. La prenda podrá adquirirse en la sede del club (calle Oaxaca), donde también se están despachando las entradas. La intención es que los aficionados hagan del Multiusos una auténtica marea verde con el objetivo de forzar un cuarto partido. De haberlo, este tendría lugar el domingo 5 de junio.

En lo que se refiere a las otras tres eliminatorias por el ascenso, los equipos que partían con el factor cancha a favor han cumplido en los dos primeros encuentros. El Estudiantes lidera su serie 2-0 ante el Valladolid, al igual que Girona ante Coruña y que Palencia frente al Oviedo.

Durante la presente semana de trabajo, el Cáceres se verá obligado a cuidar las cargas de algunos de sus jugadores más tocados en el aspecto físico. Es el caso de Julen Olaizola, Jorge Sanz y Mateo Díaz. Los dos últimos ya dispusieron de menos minutos durante el segundo partido de la eliminatoria. Algo que también mermó las opciones de un equipo que se vio superado en todos los frentes, especialmente durante la segunda mitad.

Así las cosas, en el seno de la entidad verdinegra se confía en que el de este viernes no sea el último partido de la temporada. Para ello, el Cáceres estará obligado a ganar a un equipo que en los dos primeros duelos ha mostrado su supremacía.