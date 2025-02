El Cáceres apela al orgullo ante el Clavijo

Es una cuestión de orgullo. Roberto Blanco tiene muy claro qué está en juego este miércoles y qué hace falta para alcanzarlo. Y curiosamente, ... lo más importante, tiene poco que ver con lo técnico. Tras la dolorosa derrota del Cáceres en Ourense, el técnico ha reconocido que el grupo está herido en su amor propio, sobre todo porque lo demostrado en la pista no se vio reflejado con el trabajo diario.

«El equipo está decepcionado consigo mismo. Durante las sesiones de esta semana hemos demostrado lo que llevamos tiempo trabajando y que estamos preparados para revertir esa mala imagen que dimos en Ourense, especialmente, durante tres cuartos. Y sobre todo, en los seis primeros minutos de partido», decía el entrenador verdinegro.

EL DATO Corta rotación cacereña solo ocho jugadores han tenido minutos en todos los partidos.

El Cáceres tiene ante sí una oportunidad de demostrar que está aprendiendo de los errores. Y lo hará en casa, ante un Rioverde Clavijo que es todo un clásico del baloncesto nacional y que acaba de regresar a la LEB Oro. Y de momento, gracias a un balance de 2-2, con buena nota.

EN EL PUNTO DE MIRAJavier Nicolau Pívot, Clavijo LO DICE...Roberto Blanco«No somos un equipo tan malo como parecimos el otro día en Ourense en los primeros minutos»

Para tratar de llevar la segunda a su casillero, Roberto Blanco ha diseñado una semana de trabajo que se ha centrado en que los jugadores se sientan cómodos con las ideas y los sistemas que les propone y que tengan claras las ideas en las situaciones importantes de los partidos.

«Es momento de estar serenos, de estar convencidos, de seguir creyendo en nosotros y de no perder la confianza. Cuando un grupo está alicaído, sabes que les está doliendo, pero no somos un equipo tan malo como parecimos el otro día en los primeros minutos. Cometimos errores que no solemos cometer, pero tenemos que ser fieles a lo que hacemos y lo que trabajamos en la pista».

Sobre el Clavijo, Roberto Blanco puso en valor su fortaleza en defensa y su intensidad y su agresividad en toda la cancha: «Es un equipo muy difícil de jugar, pero espero que seamos fieles a nosotros mismos y que seamos capaces de igualar ese nivel físico defensivo, no cometer errores y tener claridad en ataque. Es un partido importantísimo. La clave de esta liga es ganar en casa».

Por su parte, el entrenador del Clavijo, Jenaro Díaz, tuvo palabras amables para el Cáceres antes de viajar a tierras extremeña: «Es un gran equipo y me gusta mucho su entrenador. Creo que nosotros somos una propuesta muy diferente; por lo tanto, va a ser un choque de trenes superdivertido (...) Creo que ellos van a salir de ahí, como nosotros también vamos a intentar no estar abajo».

Jenaro Díaz reconoció que el Clavijo se presenta en el Multiusos a hacer lo que ha venido haciendo hasta ahora: «Nosotros vamos a lo nuestro, a intentar defender lo mejor que podamos y a intentar pasarlo bien... A ser un equipo diferente».

No tiene trayectoria en la élite, pero está siendo una de las revelaciones de la liga, con 13 puntos y 7 rebotes de media.