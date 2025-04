El Cáceres apela a la dignidad en la recta final

Redacción Badajoz Sábado, 16 de marzo 2024, 18:25 | Actualizado 19:01h. Comenta Compartir

Mientras hay vida, hay esperanza. Es lo que se dice a sí mismo Arturo Álvarez para seguir compitiendo en la LEB Oro. Sin embargo, cada vez hay menos vida y la esperanza es prácticamente inexistente. El Cáceres, tras su última derrota en Logroño, ya ha asumido que la próxima temporada jugará en la LEB Plata. La situación es tan grave que el equipo cacereño podría consumar su descenso de forma matemática la próxima jornada.

Para tratar de alargar lo más posible un desenlace que parece inevitable, el Cáceres debe ganar este domingo al Menorca en su regreso al Pabellón Multiusos (19.00 horas). Los baleares, hasta hace no mucho, iban de la mano de los cacereños en la tabla clasificatoria. Ahora miran al playoff, mientras los verdinegros están prácticamente desahuciados tras perder ante todos sus rivales directos.

El Cáceres buscará motivaciones que no se ciñan a la salvación, que ahora está a tres victorias más el average, es decir, una diferencia de cuatro triunfos con solo seis jornadas por delante. «Nos hemos planteado dos cosas. Una, vamos a intentar superar al Castellón. Nunca se sabe lo que puede pasar siendo el equipo que esté más arriba. Y la segunda, se ha apelado a la situación personal de todos. Tienen que hacer un buen final de temporada, porque el año que viene hay muchos contratos en juego», señalaba el entrenador asturiano.

Sin embargo, ni siquiera esos premios menores son capaces de aliviar el estado de depresión en el que se encuentra el equipo tras las últimas ocho derrotas seguidas. El técnico reconocía que los jugadores están «hundidos» y que todos, plantilla y staff, han hecho autocrítica: «Mucha responsabilidad, casi toda, es mía, pero tenemos que seguir luchando. Somos profesionales. Mientras hay vida, hay esperanza».

Álvarez insistía en que «los jugadores están muy tocados, pero están con ganas. Han vuelto a motivarse, hablan entre ellos y nos plantean soluciones. Es un caso muy extraño el del Cáceres esta temporada. Es un buen grupo de personas que cada día se pone en el mono de trabajo, pero no acaba de lograr el objetivo de ganar».

El entrenador del Cáceres sabe que este domingo el jurado popular del Multiusos puede que sea un hueso más difícil de roer que el propio Hestia Menorca, pero pide que la afición y el equipo hagan fuerza común: «Los necesitamos una vez más. Entendemos que muchas veces no están contentos con el rendimiento del equipo, pero los seguimos necesitando. Es nuestro sexto jugador».

Para Arturo Álvarez, será una nueva oportunidad de sumar su primera victoria como entrenador del Cáceres. Hasta el momento, lleva seis derrotas en seis partidos. Aun así, no se arrepiente de su fichaje: «Cada vez me siento más orgulloso y con suerte de haber sido, hasta ahora, entrenador del Cáceres. Me siento triste por no haber logrado, de momento, los objetivos por los que me contrataron. Pero poder poner en mi historial que he conocido y he dirigido a un club como el Cáceres es para no arrepentirme nunca».

Convivencia de la cantera

Por otro lado, el Cáceres anunció que la cantera verdinegra realizará en el Polideportivo de Moctezuma una jornada de convivencia con partidos no competitivos de categorías baby, alevín y benjamín donde se reunirán más de 220 pequeños. Será entre las 10.00 y 14.00 horas y de 16.00 a 18.00, finalizando con la presencia de los pequeños en el partido de LEB Oro entre el Cáceres y el Hestia Menorca

