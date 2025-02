El Cáceres, a alimentar su buena racha

J. CEPEDA Martes, 21 de diciembre 2021, 19:38 Comenta Compartir

Tras las dos últimas reconfortantes victorias ante Iraurgi y Prat, el Cáceres pretende alargar su dinámica positiva. El conjunto de Roberto Blanco recibirá este miércoles (Multiusos, 20.45 horas) al Castellón en una cita que será una oportunidad para que los verdinegros puedan consolidarse en la zona de playoff, pues los locales ocupan la novena posición antes de iniciar una jornada en la que se han tenido que aplazar más de la mitad de los partidos por motivos relacionados con la pandemia del coronavirus.

Para la ocasión, el cuerpo técnico del Cáceres volverá a contar con toda la plantilla a su disposición tras la buena evolución que está teniendo Manu Rodríguez: «Con él nuestro puzle está completo y tenemos más posibilidades porque es un jugador que nos da equilibrio. Era una pieza vital en nuestros esquemas cuando fuimos a fichar», reconocía en la previa del encuentro el técnico.

El preparador, que durante su comparecencia pública de este viernes hizo un llamamiento a la afición para que nutra las gradas del Multiusos, espera que se pueda vivir un gran ambiente de baloncesto en el que será el último partido del año natural como local para el Cáceres: «Espero que los aficionados nos echen esa mano que siempre necesitamos y que nos puedan llevar en volandas».

Ante el Cáceres estará un rival que durante el presente campeonato ha tenido contratiempos por las lesiones y en cuya expedición viajará por primera vez el recién fichado Boyd Van der Vuurst. El escolta neerlandés recala en el equipo dirigido por Toni Ten para suplir la baja de Edu Durán. A quien no podrán volver a ver los aficionados cacereños, al menos vestido de corto para salir a escena, es al interior Jorge Bilbao, quien no podrá ser de la partida por una lesión.

A pesar de los contratiempos padecidos por el Castellón, el entrenador del Cáceres alerta de la peligrosidad de un adversario que llegará herido a tierras extremeñas tras caer derrotado la pasada jornada en la cancha del Almansa: «Es uno de los grandes rivales de la liga y vendrán con un talante muy diferente a como acabaron ese partido». Roberto Blanco incide no solo en el buen hacer de Calvin Hermanson -tercer máximo anotador de LEB Oro-, sino también en la disposición del Castellón: «Es un equipo con muchos argumentos ofensivos y con un entrenador que tiene las ideas muy claras. Tácticamente son muy correctos y su predisposición defensiva invita a estar muy concentrados durante los 40 minutos».

Blanco apela al trabajo grupal para conseguir la séptima victoria de la temporada antes de jugar el próximo martes en Almansa: «El trabajo colectivo es fundamental para que el equipo llegue con posibilidades al final de los partidos y con Castellón no va a ser una excepción».

Temas

Baloncesto