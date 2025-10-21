HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 21 de octubre, en Extremadura?
Foreman entra a canasta en el duelo ante la Cultural. Jorge Rey
Baloncesto

El Cáceres, a adquirir fiabilidad en una semana exigente

Afronta la primera eliminatoria de la Copa de España en casa del Logrobasket acuciado por los últimos resultados ligueros y con dudas a nivel físico

M. Gª Garrido

Badajoz

Martes, 21 de octubre 2025, 21:22

Comenta

El Cáceres necesita reafirmarse y empezar a carburar como equipo. Funciona por tramos, compite, pero paga muy caras las desconexiones y los fallos. Demuestra talento ... y el atrevimiento de un grupo joven, pero adolece de temple, experiencia y constancia. En Ponferrada se desfondó, cayó en barrena y una vez que hincó la rodilla en el parqué fue incapaz de revolverse y nivelar la contienda. Las alarmas saltaron en el plano físico, porque faltó frescura de ideas, pero también piernas y, con un equipo sólido y duro delante, eso se traduce en el parcial de 31-11 que firmó en el último cuarto de la derrota frente a los bercianos. Con esas premisas afrontan otra cita que ejerce de reválida.

