El Cáceres, a adquirir fiabilidad en una semana exigente

El Cáceres necesita reafirmarse y empezar a carburar como equipo. Funciona por tramos, compite, pero paga muy caras las desconexiones y los fallos. Demuestra talento ... y el atrevimiento de un grupo joven, pero adolece de temple, experiencia y constancia. En Ponferrada se desfondó, cayó en barrena y una vez que hincó la rodilla en el parqué fue incapaz de revolverse y nivelar la contienda. Las alarmas saltaron en el plano físico, porque faltó frescura de ideas, pero también piernas y, con un equipo sólido y duro delante, eso se traduce en el parcial de 31-11 que firmó en el último cuarto de la derrota frente a los bercianos. Con esas premisas afrontan otra cita que ejerce de reválida.

«Es una nueva prueba para afinar, para intentar ser capaces de hacer un partido redondo. El otro día estuvimos cerca pero se nos hizo largo y nos sobró el ultimo cuarto, a ver si somos capaces de prolongar esas sensaciones un poco más». Eran las palabras del entrenador verdinegro en la previa del duelo de dieciseisavos de la Copa de España que les mide este miércoles (20.30 horas) al Logrobasket en el pabellón Lobete.

El duelo frente a los riojanos supone un desafío por la acumulación de tres encuentros en apenas una semana, aunque el técnico extremeño resta peso a esa vertiente, «es un equipo joven de energía y no tenemos que pensar en ese cansancio». No quiso ir más allá de lo inmediato ni anticiparse a los preparativos del próximo encuentro liguero el próximo domingo ante el Caja 87. «Tenemos que ir a tope, no guardar nada, el jueves, cuando volvamos de Logroño y tengamos ese día de descaso y retomemos la actividad, veremos cómo están las piernas y esas pequeñas molestias». Además, le concede un efecto catártico para resetear y romper la dinámica negativa cuanto antes, «no te quedas anclado en lo que pasó en el ultimo partido y tienes que ponerte las pilas».

Pese al balance en el torneo liguero de 1-2, Carbajal es optimista sobre la evolución, «estamos cerca de que el equipo encaje. Faltan cositas y un pequeño esfuerzo de cada uno para restar un par de errores. El equipo hará clic y empezaremos a disfrutar, no solo del día a día, sino con el resultado».

La realidad es que las estadísticas alertan sobre algunas lagunas que el Cáceres necesita drenar para incrementar sus opciones en los choques. Está en un 67% de acierto en los tiros libres, un porcentaje que le convierte en uno de los equipos con peores números en esa faceta. Sin ir más lejos, ante el Ponferrada firmó un 29/43 desde la línea de personal. Además, en el último precedente superó a duras penas el 20% de acierto en el triple, con sus tiradores muy erráticos desde el perímetro. También le están penalizando mucho las pérdidas de balón, con casi 17 por partido, siendo uno de los líderes en el ranking de este apartado en la conferencia oeste de Segunda FEB.

Leveque en modo estrella

En medio de ese páramo emerge la figura de Wildens Leveque, que se ha convertido en el jugador franquicia, logrando en el último compromiso 24 puntos y 15 rebotes, que fue la mitad de todas las capturas que registró su equipo (30), recibiendo 12 faltas y terminando con 41 de valoración. Hubo un abismo entre el rendimiento del pívot americano y el resto de sus compañeros. Se ha erigido en el máximo anotador del grupo con una media de más de 21 puntos por partido, liderando además la faceta de rebotes generales (35) y capturas defensivas (24).

El equipo cacereño se encomendará al estado de forma de Leveque, pero necesitará la inspiración de algunos de sus hombres claves. La expedición viajará al completo, incluido el canterano Dani Lara, aunque el preparador verdinegro cuenta con una duda. En cuanto al Logrobasket, Jacinto Carbajal resalta que «está apretando mucho en los partidos, con marcadores igualados hasta que se les hace difícil y pierden de más de lo que el partido decía. Tienen buenos anotadores, sobre todo en la zona exterior, con centímetros dentro y físico, será un partido bonito y duro».