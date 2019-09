BALONCESTO El Cáceres se adjudica la Copa de Extremadura de Baloncesto Partido entre el Cáceres y su equipo filial. :: lorenzo cordero Los de Roberto Blanco no tuvieron problemas para deshacerse de su filial y del Adepla J. C. Lunes, 16 septiembre 2019, 08:33

No hubo sorpresas. El Cáceres se llevó ayer la Copa de Extremadura de baloncesto tras alzarse vencedor en el triangular disputado en el Multiusos ante su propio filial y el Adepla placentino, ambos de Liga EBA. La contienda entre las tres escuadras, que para el equipo de Roberto Blanco no fue más que una especie de entrenamiento con público debido a la desigualdad existente entre su nivel y el de sus dos rivales, comenzó con un partido de 20 minutos entre el Adepla y el filial verdinegro con resultado favorable para estos últimos (22-26). Ambas formaciones hicieron gala de una contrastada igualdad y no fue hasta los minutos finales cuando el filial capitalino pudo abrochar este primer duelo.

Ya en el segundo partido de la mañana, el Cáceres no tuvo piedad de su equipo vinculado y venció a los cachorros dirigidos por Armando Gómez por un contundente 48-29. El último medio partido también cayó de lado verdinegro frente a un Adepla que tan solo pudo aguantar el tipo en los primeros minutos. El Cáceres exhibió su superioridad para vencer a los placentinos, que finalizaron en tercera posición, por 53-27.

Jorge Bilbao, batallador bajo aros, se alzó con el trofeo al 'MVP' del torneo y recibió su galardón individual de manos de la concejala de deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Paula Rodríguez. Ante la ausencia de Martín Fariñas, mandatario de la Federación Extremeña de Baloncesto, organizadora del evento, fue el presidente de honor del ente federativo, Jesús Luis Blanco, quien hizo entrega del trofeo al equipo vencedor.

Las probaturas de pretemporada para el Cáceres continuarán hoy mismo en el Dragao Caixa de Oporto a partir de las 21.30 (hora española). La expedición viajará sin el pívot Arkeem Joseph, a quien se le esperaba esta pasada semana. El jugador norteamericano está tardando más tiempo del deseado en unirse al grupo de trabajo como consecuencia de los trámites burocráticos realizados para poner en regla su documentación, pero en la entidad presidida por José Manuel Sánchez se confía en que su llegada, que en principio estaba programada para el pasado sábado, pueda darse de forma inminente. Tras el partido de hoy en Oporto, el Cáceres regresará este jueves al Multiusos para medirse al Melilla (20.30 horas) en su último test.