El Cáceres activa el comodín del Multiusos

Lejos de ser el fortín de campañas anteriores, el Multiusos ha sido testigo esta temporada de cómo el Cáceres no solo no ha sido capaz ... de ganar a ningún equipo puntero de la categoría, sino que, además, ha dejado al descubierto las costuras del equipo verdinegro ante rivales directos en más de una ocasión. Con el objetivo de que este escenario vuelva a ser el talismán de antaño, la entidad pretende activar su particular comodín del Multiusos con una ambiciosa promoción; entradas a cinco euros para público general de 18 años en adelante y gratuitas para menores de edad.

El club verdinegro desarrolla esta iniciativa para el partido de este próximo viernes (20:45 horas) frente al Leyma Coruña. Una jornada que será la antepenúltima de la liga regular y en la que el Cáceres tendrá la enésima oportunidad para dejar la permanencia en LEB Oro prácticamente sentenciada. Si bien el Cáceres permanece fuera de los puestos de descenso pese a su última mala racha de resultados, la situación clasificatoria del equipo extremeño no deja de ser preocupante. Con cinco derrotas consecutivas en su haber, los de Roberto Blanco habitan tan solo una victoria por encima del descenso. La última victoria del equipo verdinegro se remonta al pasado 31 de marzo, cuando el Cáceres logró derrotar al Ourense tras protagonizar minutos de un muy buen baloncesto. A pesar de que el Cáceres salió derrotado este pasado domingo en un escenario de postín como el Wizink Center y ante uno de los históricos del baloncesto español, el Estudiantes, el entrenador extremeño alabó la imagen dada por su equipo, que en el último cuarto logró apretar el marcador para meter el miedo en el cuerpo al conjunto estudiantil. «Este es el camino para conseguir la salvación. El equipo ha demostrado carácter y tenemos que seguir creyendo en nuestras posibilidades», dijo en sala de prensa al término del encuentro. No tuvo Roberto Blanco, en cambio, las mismas palabras para los árbitros, pues el técnico verdinegro criticó lo que, a su juicio, fueron criterios diferentes en las dos partes de la cancha, especialmente en cuanto a la permisividad defensiva a uno y otro equipo. «Los criterios siempre tienen que ser los mismos para todo el mundo». Se trata de una queja que el entrenador placentino del Cáceres ya ha hecho pública en más de una ocasión. Tras la jornada de descanso del lunes, el grupo de trabajo regresó a los entrenamientos este martes para afrontar una cita de alta exigencia ante el tercer clasificado, un Leyma Coruña que llegará con la intención de sentenciar el factor cancha favorable para la eliminatoria de cuartos de final por el ascenso a la ACB. Es por ello por lo que el técnico del Cáceres espera la mejor versión del Multiusos con el objetivo de que pueda convertirse en el sexto jugador. «Necesitaremos a toda nuestra afición para conseguir una victoria que nos dé la salvación. Todos tenemos un calendario muy difícil y mantenerse en la LEB Oro casi nunca ha estado tan caro», sentencia. Después de este partido, el Cáceres tendrá que viajar a Melilla para rendir visita al colista de LEB Oro el próximo 14 de mayo. Los verdinegros cerrarán la temporada el día 19 en casa contra el Valladolid, otro equipo de la zona alta de la tabla.

