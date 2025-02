El Cáceres se abona al purgatorio

Cual alma en pena, el Cáceres tendrá que permanecer más tiempo en el particular purgatorio de LEB Oro expiando sus baloncestísticos pecados antes de sellar ... su permanencia en la categoría. La escuadra verdinegra desaprovechó este viernes en el Multiusos una nueva oportunidad para ganar terreno a la salvación tras caer con cierta contundencia (64-84) ante un Lleida que mostró más madurez en ambos lados de la cancha, especialmente en una segunda mitad en la que los de Gerard Encuentra hicieron de los locales una auténtica caricatura en momentos puntuales.

Con un Multiusos que no respondió en lo que al aspecto social se refiere, con menos de mil espectadores en las gradas, no pudo estar en el Cáceres Kostas Vasileiadis después de que el Comité de Competición de la FEB comunicase al Cáceres el mismo día del partido una sanción de tres encuentros al jugador griego tras dirigirse a los árbitros de forma inapropiada el pasado domingo en Azpeitia. Una falta catalogada como leve y que también supondrá a la entidad una multa de 300 euros.

Con unos muy buenos minutos de Borovnjak, el Cáceres mantuvo el pulso al Lleida a lo largo de un primer cuarto en el que el conjunto verdinegro mostró más solidaridad defensiva que en citas anteriores, tal y como había clamado Roberto Blanco en la previa del encuentro. No obstante, los visitantes cerraron este primer acto con un favorable y ajustado 15-16.

En un envite con altas cotas de intensidad por parte de ambas escuadras, fue Olaizola, con dos certeros tiros libres, quien puso por delante a los extremeños (25-24) a falta de poco más de seis minutos y medio para llegar al tiempo de descanso. No obstante, los visitantes contestaron con artillería desde el perímetro. Una faceta en la que también colaboró el ex del Cáceres Jaume Lobo, quien gozó de ciertos momentos de lucidez ofensiva. Aunque el equipo de Gerard Encuentra no tardó en volver a coger la iniciativa, el conjunto extremeño nunca se desconec- tó del partido y Bracey, con un contraataque en solitario tras un robo, empató el encuentro a 41 dentro ya del último minuto de un segundo acto que se cerraría con el 41-44 para los catalanes.

El Cáceres protagonizó en el tercer cuarto una salida un tanto fría y Bakovic, con un triple, dio más oxígeno al Lleida (41-49), obligando a Roberto Blanco a solicitar tiempo muerto. Con un Lleida que endureció su propuesta defensiva en cancha propia, los locales tardaron casi cuatro minutos en anotar los primeros puntos en la segunda mitad. Aunque el equipo de Roberto Blanco recuperó posteriormente cierta clarividencia ofensiva, los catalanes comenzaron a encontrar en la pintura cacereña vías de anotación con facilidad, para desesperación del entrenador verdinegro. A eso se sumó la superioridad visitante en el rebote ofensivo, por lo que el Lleida se marchó a los últimos 10 minutos de juego con ventaja de nueve puntos (52-61).

Con el objetivo de subir líneas y de adquirir más dinamismo, lo intentó Roberto Blanco con dos bases en pista, pero el Cáceres no terminaba de encontrar soluciones para acercarse en el marcador. Lejos de eso, Lleida cogió una renta de 16 puntos (54-70) a falta de algo más de siete minutos con un mate a placer de Diogo Brito. Una acción que hizo sonar los primeros pitos en el Multiusos.

No tuvo el Cáceres suficiente capacidad de reacción y el equipo verdinegro se dejó llevar, en ocasiones literalmente, hasta el definitivo 64-84 con el que finalizó el encuentro. Se trata de la cuarta derrota consecutiva de un Cáceres que, en principio y para más inri, no podrá contar con Kostas Vasileiadis para los dos próximos encuentros; frente al Estudiantes en Madrid el domingo de la próxima semana y contra el Leyma Coruña el 5 de mayo en el Multiusos.

Entre tanto, el equipo extremeño se verá obligado a mejorar sus prestaciones si no quiere dar con sus huesos en LEB Plata.