El Cáceres se abona a la derrota en el Multiusos

Clemente Ramos Cáceres Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:35

El Cáceres tampoco fue capaz esta vez de sumar su primer triunfo de la temporada como local y encajó una nueva derrota, la quinta en la competición liguera, esta vez en la visita del Starlabs Morón (62-67). Tras una primera parte marcada por la falta de acierto exterior y por la superioridad del conjunto visitante en el poste bajo, los pupilos de Jacinto Carbajal lograron mejorar sus prestaciones e incluso pusieron en apuros a un equipo sevillano que, sin embargo, no soltó nunca el dominio del marcador. En un tramo final apretado, los errores desde la línea de tiros libres condenaron a un cuadro verdinegro que tuvo a Leveque, con 10 puntos y 12 rebotes, como hombre más destacado.

El encuentro comenzó con un parcial favorable al conjunto visitante, que logró una renta de cinco puntos gracias a un Burgos solvente cerca del aro (2-7). El Cáceres propuso un juego de posesiones cortas que le permitió recortar distancias con encestes de Palazuelos, Lafuente y Leveque (9-11). Lima empató la contienda con una canasta bajo el aro (11-11), pero la falta de acierto desde el perímetro frenó la progresión de los pupilos de Carbajal, que vieron cómo su rival volvió a mostrarse superior en la pintura y encadenó tres canastas consecutivas para cerrar el primer cuarto con un marcador de 11-17.

Palazuelos rompió la sequía exterior con un triple que, sin embargo, no cambió la dinámica, pues los hombres grandes del Morón siguieron mostrándose superiores y estiraron de nuevo la diferencia (18-25). Correia aprovechó un balance defensivo en inferioridad del conjunto cacereño, con Leveque tendido en campo contrario, para ampliar la brecha hasta los nueve puntos (18-27). Strikker, desde la línea de tiros libres, y Foreman respondieron al empuje del equipo sevillano. Incluso Mazaira, desaparecido hasta entonces en el plano ofensivo, inauguró su casillero anotador para aguantar momentáneamente el intercambio de canastas. Pero los visitantes, lejos de mostrar debilidad, castigaron dos pérdidas de balón de un impreciso Cáceres con sendas canastas de Correia y Jimenez y el partido alcanzó el ecuador con una diferencia de dos dígitos (28-38).

Cáceres: Lafuente (12), Palazuelos (10), Strikker (8), Mazaira (3) y Leveque (10) -quinteto inicial-, Lima (7), Foreman (6), Luis García (2), Santos y Nico Marina (4). 62 - 67 Morón: Herrera (2), Alo Marín (6), Jiménez (18), Burgos (14) y Correia (12) -quinteto inicial-, Williams (2), Javi Marín (2), Gonzalo Fernández (3), Chabi (2) y Orlov (6). Parciales: 11-17, 17-21 (28-38), 18-10 (46-48), 16-19 (62-67).

Árbitros: Langa de Martín (Comité madrileño), y Montiel Molina (Comité madrileño). Sin eliminados.

Incidencias: Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres. 1.000 espectadores.

El juego se reanudó con el equipo verdinegro más aplicado en defensa y más acertado en sus lanzamientos, con lo que logró endosar un parcial de 8-0 a su oponente, impulsado por los triples de Lafuente y Lima (36-38). Burgos, con cuatro puntos consecutivos, sofocó la reacción del conjunto cacereño (36-42).

Los hombres de Jacinto Carbajal se mostraron agresivos en la penetración y aprovecharon el temprano bonus de su rival para mantener el pulso. Y una gran acción individual de Nico Marina colocó la diferencia en sólo dos puntos (46-48). De hecho, pudo llegar el empate, pero Strikker falló dos tiros libres y poco después Luis García desaprovechó una acción en el poste bajo, y el duelo alcanzó el último cuarto con idéntico marcador.

Cerca estuvo Jiménez, con tres triples, de desequilibrar la balanza a favor del Morón, pero un inspirado Lafuente, que sumó cinco puntos y asistió a Palazuelos al contraataque, mantuvo intactas las opciones del elenco de Carbajal a falta de cuatro minutos (57-59). Correia, que hasta entonces había fallado los siete tiros libres que había lanzado, esta vez sí anotó los dos y un triple de Gonzalo Fernández encendió las alarmas en el Multiusos a falta de dos minutos (57-64). Leveque, con un dos más adicional, mantuvo prendida la llama de la esperanza, pero los fallos del jugador estadounidense y de Mazaira desde la línea de personales en el tramo decisivo permitieron al Morón sentenciar el encuentro (62-67).