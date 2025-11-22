HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 22 de noviembre, en Extremadura?
Albert Lafuente, en una acción ofensiva del Cáceres. Jorge Rey
Segunda FEB

El Cáceres se abona a la derrota en el Multiusos

Los verdinegros suman su cuarto traspié casero tras ceder ante el Morón lastrado por los fallos desde la línea de personal en el tramo final

Clemente Ramos

Cáceres

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:35

Comenta

El Cáceres tampoco fue capaz esta vez de sumar su primer triunfo de la temporada como local y encajó una nueva derrota, la quinta en la competición liguera, esta vez en la visita del Starlabs Morón (62-67). Tras una primera parte marcada por la falta de acierto exterior y por la superioridad del conjunto visitante en el poste bajo, los pupilos de Jacinto Carbajal lograron mejorar sus prestaciones e incluso pusieron en apuros a un equipo sevillano que, sin embargo, no soltó nunca el dominio del marcador. En un tramo final apretado, los errores desde la línea de tiros libres condenaron a un cuadro verdinegro que tuvo a Leveque, con 10 puntos y 12 rebotes, como hombre más destacado.

El encuentro comenzó con un parcial favorable al conjunto visitante, que logró una renta de cinco puntos gracias a un Burgos solvente cerca del aro (2-7). El Cáceres propuso un juego de posesiones cortas que le permitió recortar distancias con encestes de Palazuelos, Lafuente y Leveque (9-11). Lima empató la contienda con una canasta bajo el aro (11-11), pero la falta de acierto desde el perímetro frenó la progresión de los pupilos de Carbajal, que vieron cómo su rival volvió a mostrarse superior en la pintura y encadenó tres canastas consecutivas para cerrar el primer cuarto con un marcador de 11-17.

Palazuelos rompió la sequía exterior con un triple que, sin embargo, no cambió la dinámica, pues los hombres grandes del Morón siguieron mostrándose superiores y estiraron de nuevo la diferencia (18-25). Correia aprovechó un balance defensivo en inferioridad del conjunto cacereño, con Leveque tendido en campo contrario, para ampliar la brecha hasta los nueve puntos (18-27). Strikker, desde la línea de tiros libres, y Foreman respondieron al empuje del equipo sevillano. Incluso Mazaira, desaparecido hasta entonces en el plano ofensivo, inauguró su casillero anotador para aguantar momentáneamente el intercambio de canastas. Pero los visitantes, lejos de mostrar debilidad, castigaron dos pérdidas de balón de un impreciso Cáceres con sendas canastas de Correia y Jimenez y el partido alcanzó el ecuador con una diferencia de dos dígitos (28-38).

Cáceres:

Lafuente (12), Palazuelos (10), Strikker (8), Mazaira (3) y Leveque (10) -quinteto inicial-, Lima (7), Foreman (6), Luis García (2), Santos y Nico Marina (4).

62

-

67

Morón:

Herrera (2), Alo Marín (6), Jiménez (18), Burgos (14) y Correia (12) -quinteto inicial-, Williams (2), Javi Marín (2), Gonzalo Fernández (3), Chabi (2) y Orlov (6).

  • Parciales: 11-17, 17-21 (28-38), 18-10 (46-48), 16-19 (62-67).

  • Árbitros: Langa de Martín (Comité madrileño), y Montiel Molina (Comité madrileño). Sin eliminados.

  • Incidencias: Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres. 1.000 espectadores.

El juego se reanudó con el equipo verdinegro más aplicado en defensa y más acertado en sus lanzamientos, con lo que logró endosar un parcial de 8-0 a su oponente, impulsado por los triples de Lafuente y Lima (36-38). Burgos, con cuatro puntos consecutivos, sofocó la reacción del conjunto cacereño (36-42).

Los hombres de Jacinto Carbajal se mostraron agresivos en la penetración y aprovecharon el temprano bonus de su rival para mantener el pulso. Y una gran acción individual de Nico Marina colocó la diferencia en sólo dos puntos (46-48). De hecho, pudo llegar el empate, pero Strikker falló dos tiros libres y poco después Luis García desaprovechó una acción en el poste bajo, y el duelo alcanzó el último cuarto con idéntico marcador.

Cerca estuvo Jiménez, con tres triples, de desequilibrar la balanza a favor del Morón, pero un inspirado Lafuente, que sumó cinco puntos y asistió a Palazuelos al contraataque, mantuvo intactas las opciones del elenco de Carbajal a falta de cuatro minutos (57-59). Correia, que hasta entonces había fallado los siete tiros libres que había lanzado, esta vez sí anotó los dos y un triple de Gonzalo Fernández encendió las alarmas en el Multiusos a falta de dos minutos (57-64). Leveque, con un dos más adicional, mantuvo prendida la llama de la esperanza, pero los fallos del jugador estadounidense y de Mazaira desde la línea de personales en el tramo decisivo permitieron al Morón sentenciar el encuentro (62-67).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  2. 2 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  3. 3

    Educación dice que reforzará la autoridad de los docentes ante el hostigamiento de alumnos y familias
  4. 4

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  5. 5 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  6. 6 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  7. 7 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  8. 8 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  9. 9 Hasta siete viviendas afectadas en un incendio en Hervás
  10. 10 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Cáceres se abona a la derrota en el Multiusos

El Cáceres se abona a la derrota en el Multiusos