Bruno León se venga del covid

Sea en plato frío o en plato caliente, Bruno León se ha vengado con creces de la pandemia, ese negativo periplo de la humanidad que frenó en seco el día a día natural de las cosas. Del deporte también. El dichoso virus del covid le birló a este joven infantil del Vitasalud Sagrado Corazón la posibilidad de despuntar en un Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de 2020 –de alevines siendo él benjamín– que tuvo que ser suspendido y en el que había depositado muchas de sus ilusiones tras ser alistado por el combinado extremeño. No pudo ser. Cuatro años después, en Galicia, Bruno lo puso todo patas arriba con una actuación descomunal en otra cita importante como el Campeonato de España de Clubes, donde su portentosa aportación condujo a su equipo a unos meritorios octavos. Con 42,7 puntos por partido de media, 'MVP' del torneo pese a perderse las rondas claves y no pertenecer a uno de los grandes aspirantes, el chaval cacereño de 14 años que toca el saxofón y saca buenas notas en el Norba hizo historia como primer extremeño en lograrlo.

Y pese a todo, según analizan desde su entorno y su familia, nada ha cambiado para él. Volvió de Betanzos tal y como se fue. Sigue siendo el mismo chico de siempre, muy agradecido además a sus compañeros y al cuadro técnico porque sin ellos nada hubiera sido posible. Pero el baloncesto es una especialidad donde impera la estadística, y la suya fue determinante, al menos para albergar la esperanza de que este chico deba ser seguido de cerca. 54 puntos ante el Novobasket, 35 en solo 27 minutos ante San Cernina y 50 ante el Easo Basket, más los 32 ante el SESE catalán con el que cayeron y se despidieron de la competición por 78-61. Una media de 42,7 puntos por partido, colaborando en otros apartados como rebotes o asistencias.

Este infantil cacereño es lo que se denomina un 'combo-guard', es decir, un base que puede alternar su posición con la de escolta. A su padre Juanjo le gusta más verle como director de orquesta que como ejecutor, aunque al ser un tal Stephen Curry su ídolo –lleva el número 30 por la estrella de los Warriors– parece que los 'tiros' irán más por el lado de la definición que por la organización, si bien destaca por su manejo de balón con ambas manos y su continua búsqueda de la penetración hacia el aro. No podemos preguntarle a él en ese sentido pues sus padres son firmes al respecto y prefieren salvaguardarle de momento a la exposición pública, algo que se debe respetar. Por ese motivo charlamos con su progenitor para que nos comente cómo es este chico que ha maravillado al mundo del baloncesto.

«No queremos que se le compare con nadie. Ni el próximo Calderón ni nada de eso, que luego se ve cada burrada por ahí... Por favor, que tiene solo 14 años. Solo es Bruno, para lo bueno y para lo malo. Él sigue haciendo la vida totalmente normal. No sabemos el recorrido que tiene esto, lo que sí sabemos es que son muy pocos los que llegan a la élite, así que hay que tener los pies en la tierra», afirma León padre. «Está muy contento, muy sereno, como si no hubiera pasado nada. Hizo lo que le gusta hacer y ya está, es verdad que se llevó un premio a nivel individual importante. En casa no hablamos casi nada de este tema y lo queremos tener tranquilo y al margen. Como padre es un orgullo, para el club también que haya sido el primer extremeño en ser nombrado MVP».

Ampliar Una de las celebraciones en el vestuario. Sagrado Corazón

Juanjo León incide en que el baloncesto es un deporte de equipo en el que todo suma como colectivo por mucho valor que se le quiera conceder a un aspecto individual. Hay que tener en cuenta que en estas categorías además las estadísticas pueden ser engañosas. «Bruno ha sido la punta del iceberg, pero los demás han estado fenomenal. Nadie puede ganar solo. Hasta Jordan tenía a Pippen y a Rodman».

Su hijo cumplirá 15 años en mayo, es infantil de segundo año y lleva en el club cacereño unos siete, desde muy niño. Probó varias disciplinas, como el atletismo, el fútbol o el taekwondo, decantándose finalmente por el deporte de la canasta. ¿Y cómo es fuera de la pista? «Es un niño muy tranquilo, que se deja querer y que transmite mucho cariño a los demás. Es muy abierto, normal, ni muy inteligente ni poco. Es buena persona, que eso es lo que más me importa. Se lleva bien con sus compañeros de clase y con los del baloncesto, profesores, etc.». A nivel académico va muy bien, prosigue el progenitor. Está muy centrado en los estudios, saca buenas notas en el instituto Norba de Cáceres en Segundo de la ESO.

Deporte, sí, pero cultura también

Sus padres, con enorme acierto, le inculcaron desde bien pronto que debía practicar una actividad deportiva pero añadir una cultural, así que Bruno se apuntó a saxofón, en cuyos estudios alcanzó hasta el límite de la profesionalidad y lo dejó. Su hermano Pedro, de 12 años y buen canterano del club, hizo lo mismo con el clarinete y todavía sigue. Y la otra hermana, la más pequeña (7) Carmen, también. En caso de que el baloncesto falle, seguro que pueden crear una banda de música que haría feliz a la madre, Sonia, profesora en el conservatorio cacereño. Juanjo trabaja en la Asociación Síndrome de Down y en el Sagrado Corazón, donde lleva varios equipos y ha comandado un gran proyecto para un equipo inclusivo que ya es una realidad.

Mide 1,73 metros, puede dar todavía un estirón. Los primos de su abuela paterna alcanzaban y superaban los dos metros de altura y su padre llega hasta el 1.86. Juanjo León asegura que nadie se ha dirigido a ellos, ningún club de mayor caché ni nadie. De momento.

«No tiene un ego desmedido», dice su entrenador Una de las personas que mejor conoce a Bruno es su entrenador en el Vitasalud Sagrado Corazón, Santiago Fernández, que acumula ya una década en la entidad cacereña y por tanto le ha dirigido desde muy chico. «Ha destacado de forma muy precoz pero siempre ha sido un niño muy normal, muy trabajador, le encanta venir a entrenar y estar con los compañeros. Lo hace todo muy natural y tiene mucha habilidad para cualquier cosa que le propongas. Es muy humilde, tanto que le dan igual sus estadísticas porque lo que le interesa es ganar con el equipo, ni mira sus números pese a que los niños hoy con los móviles lo tienen muy fácil», define a su pupilo haciendo hincapié en lo ajeno al basket. Como sucede con cualquier deportista, sea profesional, amateur o esté en ciernes, el entorno que le rodea es fundamental, y en ese aspecto Bruno tiene un apoyo inestimable. «Es solo un niño y la actitud de sus padres ayuda mucho para que sea humilde. No tiene un ego desmedido. Sabe que ha destacado y está contento, pero nada más y nunca por encima del equipo». Tras los pasos de Nico Marina Un Sagrado Corazón que debe estar haciendo bien las cosas desde la base, con un Nico Marina –quizá la gran promesa extremeña con llamadas de la U15 y U16 españolas– que con apenas 15 años juega cerca de 20 minutos por partido con el senior de liga EBA. Fernández también le ha entrenado y cree que es la forma de trabajar del club la que está dando frutos «por una manera de hacer las cosas dando naturalidad al talento innato que poseen y por el consenso en las decisiones» que les atañen. «Esperemos que salgan más», dice el técnico del infantil y los dos 'minis'.

