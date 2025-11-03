El Bosco Mérida doblega al San Antonio

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Bosco Mérida se impuso (71-78) este domingo en la cancha del San Antonio en el segundo derbi de la jornada en el grupo DB de Tercera FEB. Partido lleno de alternativas, con los emeritenses mejor en la primera mitad, sobre todo por el poderío interior de sus pívots, Yimbu y Khalifa. En la segunda reaccionaron los cacereños de la mano de un brillante Dani Lara que puso a su equipo ocho arriba (68-60), pero los visitantes reaccionaron para romper la condición de invictos de los cacereños.