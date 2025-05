Bosco y BCB lideran la categoría masculina

R. H. Badajoz Lunes, 21 de octubre 2024, 21:14 Comenta Compartir

La segunda jornada de Primera División Nacional masculina deja como líderes al Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad Carpas de la Marta y al Vítaly La Mar BCB-UEx, que vencieron con contundencia a domicilio a Maven Premium Guadalupe y a CBA, respectivamente. En la Liga Ribésalat las chicas del Al-Qázeres ya se postulan, una temporada más, como el equipo a batir de la categoría, compartiendo de momento el liderato con las manchegas del Grupo 76 Alkasar.

Finca Sagrado Corazón, 83-Cáceres SM Politécnica UEx, 64

El Sagrado Corazón estrenó el casillero de victorias de este curso en el derbi cacereño frente al Cáceres Sportmaking gracias a una aplastante actuación en la segunda mitad, después de una primera igualada. Jaime Sánchez (Cáceres) consiguió la máxima valoración con 18.

Maven Premium Guadalupe, 46-Bosco Mérida Patrimonio, 79

El Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad Carpas de la Marta continúa en buena dirección en este inicio de campaña y venció en casa del principiante Guadalupe siendo muy superior desde el primer cuarto con un parcial de 12 a 30 que casi resolvió el choque. Uno de los principales artífices del triunfo fue Alejandro Gallego con 25 de valoración.

ADC Baloncesto, 90-Electromercantil CB Plasencia, 62

Los cacereños dominaron de principio a fin, y de menos a más, un encuentro en el que estuvieron más acertados cerca del aro que desde la línea de tres, pero siempre superiores a los placentinos. Daniel Cambero (ADC) fue el mejor con una valoración de 23.

CBA, 60-Vítaly La Mar UEx, 78

Un buen arranque del City of Badajoz Academy (CBA) en el primer periodo se vio truncado por el escaso acierto en el segundo, que les condenó para el resto del partido. Solo tres canastas suyas frente a los 30 puntos de su rival hicieron que el derbi pacense cayera en manos del BCB, que permanece invicto como colíder. Khalifa Gaye, de los visitantes alcanzó la cifra de 23 de valoración.

LIGA RIBÉSALAT PRIMERA NACIONAL FEMENINA

CB Al-Qázeres B, 81-Baloncesto Polígono, 54

Las cacereñas consiguieron su segundo triunfo en un duelo que tuvo dos partes bien distintas. La primera fue más igualada, y la segunda de una superioridad apabullante para las de Nacho Barruecos. El dominio en ataque del filial del Al-Qázeres, comandadas por los 40 puntos de valoración de Esther Sánchez, decantó la balanza para las locales.

EBA, 60-BB Baloncesto Badajoz, 51

El conjunto pacense no logra todavía la primera victoria de la temporada. Esta vez la derrota fue ante un equipo que se presupone de un nivel similar, y aunque no se mantuvo lejos en el marcador el BB siempre fue a remolque y no tuvo opciones de remontada a pesar de una mejora al final. Esther Moreno hizo 16 de valoración para las de Badajoz.

CB Albacete, 65-San Antonio Cáceres, 50

La visita del San Antonio a Albacete para su doble cita se saldó con un resultado de cara y cruz. El sábado las de Juanma Ferrer fueron derrotadas por el CBA a pesar del comportamiento combativo de estas, que lo dieron todo hasta el final, y el buen hacer de Celia Rodríguez con 15 de valoración.

EBA, 50-San Antonio Cáceres, 62

El domingo se midieron a las Escuelas y las cacereñas pudieron resarcirse gracias a un gran segundo y tercer cuarto, en el que adquirieron una ventaja que les dio la tranquilidad para afrontar el último arreón local.

Temas

Baloncesto