LEB ORO Borrón y cuenta nueva ante el Araberri Rakocevic será la ausencia más destacada del Cáceres. :: l. cordero El Cáceres quiere olvidar la dura derrota frente al Bilbao y recuperar las buenas sensaciones de semanas atrás MARÍA CORRAL CÁCERES. Viernes, 7 diciembre 2018, 09:19

La abultada derrota contra el Bilbao del pasado domingo fue una pequeña mancha en la notable evolución que había experimentado el Cáceres Patrimonio de la Humanidad en las últimas semanas. Desde la entidad verdinegra no han querido darle mayor importancia y buscarán resarcirse hoy ante otro conjunto vasco, el Araberri de Antonio Herrera. El Multiusos será el escenario que albergue a partir de las 21.00 horas otra cita ante un rival directo por la permanencia.

Sucumbir ante uno de los favoritos de la categoría de manera tan aplastante nunca es fácil de digerir, pero no hay cabida para el dramatismo ni tampoco para el pesimismo. Al menos así se lo han planteado en el Cáceres tras la visita a Bilbao. El poco acierto de cara a canasta condenó a los extremeños y hoy frente al Araberri quieren hacer borrón y cuenta nueva.

EL DATO 4 victorias consecutivas suma el Araberri, la mejor racha acumulada este curso del cuadro vasco.

Para ello ha sido necesario afrontar una semana completa de entrenamientos con la que recuperar sensaciones y la forma física tras disputar tres partidos sin apenas descanso. Y parece que el objetivo se ha cumplido, por lo menos en cuanto al juego se refiere. El varapalo parece no haber hecho mella en el estado anímico de la plantilla dirigida por Ñete Bohigas y el nivel de exigencia no ha desaparecido. «Veo a la gente muy concentrada y vamos a competir de la mejor forma posible», señala el técnico cacereño.

EN EL PUNTO DE MIRAJunior Robinson Base del Araberri LO DICE...Ñete Bohigas «Robinson es un jugador que marca la diferencia, pero para que el Araberri consiga cinco victorias tiene que haber algo más»

En cuanto a las lesiones, el equipo parece no haber corrido tanta suerte. Andy Mazurczak aún no está listo y Nikola Rakocevic sigue siendo baja. El base polaco continúa apartado de la cancha y a la espera de poder entrar en la dinámica grupal en los próximos días. Respecto a la evolución del escolta montenegrino, el entrenador verdinegro adelanta que «no ha podido entrenar durante toda la semana. Todavía tenía molestias en el talón, le costaba apoyar y no ha podido participar, así que ha estado haciendo trabajo de recuperación con Mario Díaz».

Dos ausencias importantes para un choque que se torna vital en la lucha por la permanencia en LEB Oro. Y es que el contrincante que el Cáceres tendrá hoy enfrente será, en principio, un rival directo por la salvación. Por tanto, la cita no será ni mucho menos fácil, especialmente tras la buena racha acumulada por el cuadro de Antonio Herrera, que suma cuatro victorias consecutivas (una de ellas fue precisamente contra el Bilbao) y quieren gestar la quinta ante los extremeños. La pasada jornada vencieron al Castellón por 80-78.

El peligro del Araberri

Gran parte de culpa del éxito del conjunto vasco la tiene su jugador estrella, Junior Robinson. El base estadounidense promedia 25,3 puntos por partido y es, de calle, el máximo anotador del equipo. Él solo suma casi un tercio de la anotación total de toda la plantilla. Sin embargo, sus 278 puntos acumulados no son su única baza. También es el máximo pasador con 56 asistencias. «No hay duda de que es un jugador que marca la diferencia, sobre todo por su forma de entender el juego y la plasticidad».

Con la sensación de estar trabajando a buen nivel, el técnico cacereño también reconoce que sus pupilos saltarán a la cancha con hambre de victoria: «El Araberri no se juega mucho y lo está haciendo muy bien, tiene además jugadores de nivel como Kamba o Federico». Precisamente ellos son otros de los baloncestistas más destacados. El primero es el segundo máximo anotador con 141 puntos, mientras que el último es el máximo reboteador, con 57 rebotes. Con un buen trabajo defensivo y acierto de cara al aro, el Cáceres buscará reencontrarse con las buenas sensaciones de partidos anteriores y sumar la cuarta victoria.

