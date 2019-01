Bohigas: «Tengo la conciencia tranquila» Última comparecencia del extrentrenador Ñete BohIgas, ayer en el Multiusos / @CACERESBASKET El extécnico se despidió del Cáceres en paz y sintiéndose satisfecho por la labor realizada durante estos años MARÍA CORRAL Martes, 15 enero 2019, 08:26

La familia del Cáceres Patrimonio de la Humanidad se ha roto. Al menos esa es la sensación que se está palpando en torno a la entidad verdinegra desde que a primera hora de la tarde del domingo el propio club anunciase el cese de quien durante los últimos cinco años y medio había estado al frente del equipo. Un Ñete Bohigas totalmente compungido que se despidió manifestándose «afortunado y agradecido» por haber entrenado en su casa durante este tiempo.

La desolación ronda al máximo representante masculino del baloncesto regional tras la destitución de uno de sus principales emblemas. Así lo reflejaba la cara del propio Bohigas en la comparecencia de ayer, aunque la suya no fue la única. Los rostros de José Manuel Sánchez, presidente, y Sergio Pérez, gerente, también eran un cuadro. Y no es para menos. Con la salida del entrenador, se marcha la figura más laureada del actual Cáceres y uno de los baluartes de la historia más reciente del ya extinto Cáceres Club Baloncesto.

«Tengo la sensación de que se cierra un círculo, aunque no de la manera que me hubiera gustado. Tengo la conciencia muy tranquila. Creo que he sido muy honesto y honrado con el club. Sus premisas en cuanto a la clasificación siempre las he cumplido con creces», reflexionó en su discurso de despedida. «Me di cuenta con el tiempo que solo una persona que amase mucho a la ciudad y al club podría llevar a sus espaldas el peso de intentar ascender a Oro y cumplir los requisitos del club con los presupuestos más bajos, sin duda, de los últimos años. Soy un orgulloso cacereño y un cacereño orgulloso», añadió visiblemente emocionado.

Haciendo balance de este último periplo liderando al Cáceres, Ñete Bohigas admitió haber sufrido en exceso a raíz de momentos muy complicados. «Ser de Cáceres en Cáceres no es fácil», espetó. Además, declaró que si por algo se ha caracterizado su filosofía desde que llegó ha sido por sobrarle la ilusión. Un sentimiento que ahora se ve desvanecido ligeramente, pero que recuperará prolongando su carrera por los banquillos al sentirse «más fuerte que nunca». ¿Nuevamente en el conjunto verdinegro? «Todo tiene su tiempo y espacio», fue su lectura sobre si volverá en un futuro.

A modo de conclusión, el ya ex técnico verdinegro alegó que su discurso sigue siendo el mismo: «No cambia en absolutamente nada. Si hay una prioridad ahora en mi cabeza y que tiene que estar en la mente de todos es que el equipo salga de los tres últimos puestos y que termine la temporada y el descenso se vea como un mal sueño que pasó».

José Manuel Sánchez aprovechó la ocasión para justificar el cese: «Dentro de mi cargo, prescindir de un trabajador es de los peores momentos. Ha sido una decisión muy meditada, pero era el momento oportuno para el corte. Lo mejor era darle un giro al equipo, darle una nueva manera de ver el baloncesto».