Bocanada de aire para un 'resucitado' Cáceres

Oxígeno de suma calidad para el Cáceres. La escuadra de Roberto Blanco consiguió este viernes en el Multiusos ante el Albacete (87-76) un triunfo ... que puede resultar casi trascendental en sus aspiraciones de permanencia en LEB Oro. En un ejercicio baloncestístico en el que los verdinegros fueron de menos a más, el equipo del Multiusos dio carpetazo a un rival directo y vislumbra un horizonte mucho más halagüeño que el evidenciado apenas hace un par de semanas, cuando las nubes eran mucho más oscuras.

No tuvo el Cáceres, especialmente en la faceta defensiva, la mejor puesta en escena posible ante un necesitado Albacete que, sediento de victoria, saltó a la cancha con un contundente 7-14 de salida para poner el 'run run' en el graderío del Multiusos. Los castellanomanchegos, que llegaron a gozar de hasta 14 puntos de ventaja a lo largo de este primer acto, solo sucumbieron atrás ante el reaparecido Kenny Hasbrouck, el encargado de mantener las constantes vitales en el equipo de Roberto Blanco, que se fue al descanso con una desventaja de 12 puntos (19-31).

Con el objetivo de intentar revertir la situación en un encuentro marcado en rojo para los intereses del equipo extremeño, el Cáceres supo fortalecer, al menos en parte, su cara defensiva. En la otra parte de la pista, del mismo modo, los verdinegros subieron sus prestaciones y Dani Rodríguez, con un triple, obligó al visitante David Varela a pedir tiempo muerto con el 26-33 en el marcador.

Con un Cáceres ya más parejo al que se esperaba en un inicio, el público del Multiusos comenzó a despertar de su letargo para intentar espolear a los de Roberto Blanco. Tras mostrar una imagen mucho más reconocible de sí mismo, el equipo extremeño. Con un contundente Borojnjak en el juego interior, los extremeños dieron la vuelta al partido por mediación de Lafuente (41-40) a falta de poco menos dos minutos para llegar al descanso. El griego Vasileiadis también apareció desde más allá de la línea de los 6,75 metros para dejar su impronta, lo que ayudó a los locales a marcharse al descanso con un favorable 47-43. Algo impensable a tenor de lo visto en los primeros minutos.

Cáceres Pablo Sánchez (5), Carlos Toledo (7), Vasileiadis (11), Bercy (12) y Cepukaitis (7) -cinco inicial- Lafuente (2), Olaizola (2), Borovnjak (6), Dani Rodríguez (13), Bracey (6) y Hasbrouck (16). 87 - 76 Albacete Guillem Ferrando (10), Víctor Moreno (4), Knudsen (21), Aurrecoechea (7) y Dimakopoulos (6) -cinco inicial- Blat (7), Raitanen (5), Ruiz (5) y Santana (11). Marcador: 19-31, 47-43 (descanso), 69-54 y 87-76 (final).

Árbitros: Sánchez González, González Cuervo y Sastre del Río. Eliminaron a Cepukaitis, del Cáceres, por cinco faltas personales.

Incidencias: Alrededor de un millar de espectadores en el Multiusos.

Con el afán de no dar alas a su adversario, el Cáceres salió en la segunda mitad con una actitud en la que no contempló condescendencia alguna con el rival. Tal es así que los verdinegros no tardaron en alcanzar una renta superior a los 10 puntos (57-46) antes de llegar al ecuador del tercer acto. Lejos de exigir revancha, el equipo de David Varela no pudo más que entregar la cuchara ante un Cáceres que gozó de sus mejores minutos del partido, hasta el punto de volar hasta el 65-46 merced a un parcial de 18-3. Números que, a la postre, fueron imposibles de remontar para una escuadra visitante mermada en todos los aspectos.

Con 69-54 se inició un último acto en el que el Cáceres no tuvo que hacer mucho más para certificar una triunfo vital en sus aspiraciones para lograr la permanencia en LEB Oro. Todo ello pese a que los visitantes tuvieron algún atisbo de reacción, lo que obligó al técnico local a aclarar ideas. Al final, el 87-76 fue justo para una escuadra verdinegra que avanza hacia la salvación.

Foto: Kevin Bercy. / ARMANDO