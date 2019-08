LEB ORO Blanco: «No nos vamos a precipitar» Foto de familia del staff técnico con la nueva indumentaria para los partidos. :: A. MÉNDEZ El entrenador del Cáceres afirma que el club estudia con minuciosidad la llegada del pívot llamado a ser la referencia interior J. CEPEDA Sábado, 24 agosto 2019, 09:38

CÁCERES. «Seguimos estudiando la mejor posibilidad con paciencia y ahora no nos vamos a precipitar. Es una pieza del puzle muy importante y en la cual no nos podemos equivocar». Así se expresaba ayer el entrenador del Cáceres, Roberto Blanco, al respecto del último fichaje que le falta a su equipo para cerrar la plantilla. Este no será otro que un pívot llamado a ser la verdadera referencia en el juego interior, por lo que en la entidad verdinegra no quieren pinchar en hueso.

El técnico hizo estas declaraciones en el acto de presentación oficial del nuevo cuerpo técnico en las instalaciones de la tienda Spagnolo, nueva firma que se une a la lista de patrocinadores oficiales y que equipará al staff con ropa de calle para los partidos.

A juicio del entrenador verdinegro, la plantilla que se ha confeccionado, ya completa en un 90 por ciento, ha sido a través de «jugadores de perfiles que atraen al cuerpo técnico y que son ilusionantes para el club y para los aficionados. Ha habido algunos que no han venido y no ha sido por cuestiones económicas, sino porque existen otros muchos factores en una negociación», explicó.

Sobre la marcha de Corrales, y a pesar de tener cierta complicidad con el base, Roberto Blanco tira de corporativismo y pluraliza la toma de decisiones en la confección de la plantilla: «Este equipo no lo hace una persona sola, sino cuatro trabajando muy duro. Ha sido un palo, pero hay que seguir hacia adelante. Cuantas más personas estudien la plantilla, mucho mejor». Algo en lo que también reparó ayer el gerente de la entidad, Sergio Pérez: «Esto es baloncesto profesional. Entiendo que después de cinco años se crean vínculos, pero es importante hacer ver a la gente que cuando alguien sale es porque hay que tomar decisiones por el bien del club, por mucho que nos duela a todos».

Roberto Blanco considera que, a pesar de que contará con solo dos jugadores del pasado plantel, la adaptación del grupo no será un hándicap en las primeras semanas de competición. Del mismo modo, destaca la importancia de contar con un cuerpo técnico que se verá incrementado respecto a campañas anteriores: «El club ha hecho un esfuerzo importante». Como ayudante y responsable del filial estará Armando Gómez, quien dijo llegar con la intención de aportar experiencia. Javi Salas será el tercer entrenador y Mario Díaz el preparador físico.