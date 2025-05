Blanco: «Hemos hecho el ridículo en nuestra casa»

J. CEPEDA CÁCERES. Domingo, 18 de diciembre 2022, 10:41 Comenta Compartir

En su peor noche como entrenador del Cáceres, Roberto Blanco lanzó este viernes en sala de prensa un mensaje lapidario sobre la imagen dada por el conjunto verdinegro tras caer en el Multiusos frente al colista de la categoría, el Iraurgi (60-86). «Ellos han tenido más ilusión, más hambre, más ganas, más motivación y más de todo. Hemos hecho el ridículo en nuestra casa y duele bastante. El partido ha sido un cúmulo de despropósitos desde el minuto uno hasta el 40 y no hemos sido dignos de llevar este escudo. Nos han barrido literalmente y han sido infinitamente mejores que nosotros».

El técnico del equipo cacereño, que no sacó ninguna conclusión positiva en cuanto al rendimiento de su equipo, abogó por continuar trabajando para levantar el vuelo tras sufrir la sexta derrota consecutiva como local. Un Multiusos donde el Cáceres aún no ha conseguido victoria alguna esta temporada. «Hay que salir con la cabeza levantada, pero teniendo claro que hemos hecho daño a nuestra gente. Tenemos que dar una vuelta de tuerca porque, si no estamos capacitados para saber sufrir y saber levantarnos, vamos a tener muchos problemas».

Sobre lo eminentemente deportivo, Roberto Blanco se mostró crítico con el hecho de que sus jugadores quisieran solucionar con acciones ofensivas sus numerosos problemas en defensa. «Ese no es el camino. El equipo se cae en el momento en el que no es capaz de anotar. Nos pesan las responsabilidades, estamos atenazados y empiezan los miedos».

Blanco también dijo entender el hecho de que su nombre pueda estar actualmente en tela de juicio. «Entiendo que se pueda cuestionar mi posición y lo sé desde el primer día. Estoy tocado, enfadado y preocupado. Solo me queda trabajar para sacar al equipo de ahí. Buscar soluciones para intentar ganar en Lleida y cambiar la imagen que hemos dado como colectivo. Lo que tiene que saber la gente es que vamos a trabajar. No me voy a rendir».

Antes de cerrar 2022, el Cáceres aún tendrá que disputar dos partidos ligueros. El primero de ellos será este martes frente al Lleida en tierras catalanas (Barris Nord, 20.30 horas). Ya el día 27 de diciembre, el Cáceres recibirá al histórico Estudiantes (20.45 horas). El primer partido de 2023 para los verdinegros será el 8 de enero en La Coruña. Los extremeños tienen en la actualidad números de descenso a LEB Plata, aunque con empate múltiple en la tabla.