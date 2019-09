LEB ORO Blanco busca «la senda de las ideas claras» Roberto Blanco. :: A. MÉNDEZ El entrenador del Cáceres, que aún no ha podido contar su pívot de referencia, hace autocrítica tras el descalabro de Oporto J. C. CÁCERES. Miércoles, 18 septiembre 2019, 09:51

Si no es posible aprender desde la victoria por motivos obvios, la única opción es hacerlo desde la derrota. Así al menos lo entiende el técnico del Cáceres, un Roberto Blanco que espera que su equipo retome lo antes posible «la senda de las ideas claras» tras el descalabro sufrido el pasado lunes en Oporto, donde los verdinegros se vieron superados por un contundente 104-67.

El preparador extremeño lamentó tras el partido que sus jugadores no supieron mantener el ritmo y la intensidad. «Nos encontramos a un Oporto intenso y agresivo que nos hizo jugar muy lejos del aro. En algunos momentos no supimos leer las ventajas y realizamos ayudas tardías». No obstante, Roberto Blanco espera que esta cita en Portugal haya servido a su grupo para sumar «a pesar de la derrota», explica.

El Cáceres podrá redimirse mañana mismo a partir de las 20.30 horas en el Multiusos ante el Melilla en el que será el último encuentro de la pretemporada. Un rival de la misma categoría que, sin duda, será una buena piedra de toque para calibrar el nivel actual del conjunto extremeño. La entidad aún lamenta el hándicap de no contar el pívot Arkeem Joseph, quien está llamado a ser la piedra filosofal que fortalezca el juego interior.