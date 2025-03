Blanco: «No alcanzo a entender algún criterio arbitral»

J. CEPEDA CÁCERES. Miércoles, 20 de abril 2022, 07:32 Comenta Compartir

Tras conseguir tres victorias consecutivas, el Cáceres afrontará la recta final del campeonato regular en una posición de privilegio para intentar firmar su clasificación para los playoffs de ascenso a la ACB. El conjunto dirigido por Roberto Blanco, con un balance de 16 triunfos y 13 derrotas, finalizó esta pasada jornada en octava posición, pero aumentó su colchón a dos partidos respecto a la zona del corte. Números que en el seno de la entidad invitan al optimismo a falta de cinco jornadas.

Blanco, que el domingo tras el partido contra el Prat habló de una «victoria espectacular» de los suyos, no dejó pasar la oportunidad de referirse a una actuación arbitral que no dejó indiferente a nadie: «Intento entender el arbitraje, pero hay circunstancias extrañas que nos hacen dudar con sus criterios y no sabes por dónde van a salir. Todos cometemos errores y no tengo dudas del estamento arbitral, pero no alcanzo a entender algún criterio y hemos salido perjudicados». El entrenador del Cáceres se refería especialmente a las eliminaciones de Manu Rodríguez y Jaume Lobo, a quienes se les pitaron técnicas por 'flopping' o simulación. Todo ello con un bajo baremo que no se mantuvo con el rival.

A pesar de las adversidades, el entrenador del Cáceres celebra que el equipo verdinegro tuviese la capacidad de conseguir la victoria: «Si este equipo no emociona a la gente, no sé qué más van a tener que hacer los jugadores. Han transmitido garra y no dejan indiferente a nadie. Los que han estado en pista son gente que trabaja mucho para poder ofrecernos lo que han hecho».

Con Jorge Sanz obligado a jugar más minutos de los inicialmente previstos, Roberto Blanco también hizo mención al otro base del equipo, un Mateo Díaz que exhibió galones en la recta final: «Está en un proceso de crecimiento constante y ha dado una clase magistral de madurez en los minutos finales», dijo sobre el base argentino.

El próximo compromiso para el Cáceres Patrimonio será este viernes en Castellón ante un rival directo, como es el TAU (Ciudad de Castellón, 20.45 horas). El conjunto valenciano, también en puestos de playoffs, presenta idéntico balance al del Cáceres. Se espera que para entonces el cuerpo técnico del conjunto verdinegro haya podido recuperar tanto a Duje Dukan como a Devin Schmidt. El primero de ellos se perdió el encuentro del domingo por covid y el segundo por molestias físicas.