TERCERA FEB

El BCB vuelve al trabajo el 2 de septiembre

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:59

El Vítaly La Mar BCB ha anunciado a través de sus redes sociales la fecha fijada para comenzar la pretemporada 25/26. Será el próximo ... 2 de septiembre, aunque la primera jornada de la competición no será hasta el 4 de octubre. Se trata de una campaña ambiciosa e ilusionante para este joven y renovado proyecto, que buscará su clasificación para el playoff y pelear por el ascenso a Segunda FEB. Reflejo de ello son el perfil de las incorporaciones que ha hecho la entidad, con nombres de categorías superiores y con jugadores procedentes de ligas extranjeras muy exigentes. El equipo cuenta ya con más de 700 socios en el primer mes de campaña y con varias semanas de margen para seguir sumando adeptos que se den cita en La Granadilla.

