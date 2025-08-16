HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

TERCERA FEB

El BCB supera los 700 abonados en un mes

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:27

El Vítaly La Mar BCB continúa creciendo y se acerca con paso firme a los mil abonados simpatizantes. Este jueves, el club pacense cumplió su primer mes de campaña de captación con un balance muy positivo: ya son más de 700 los socios que han mostrado su apoyo al proyecto. El precio del carné es de 30 euros para renovaciones y 40 para nuevas altas.

hoy El BCB supera los 700 abonados en un mes