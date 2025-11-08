El BCB da la sorpresa y asalta el liderato

El BCB fue muy superior en todas las facetas del juego ante el Huelva Comercio.

R. H. Badajoz Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:51 Comenta Compartir

El Vítaly La Mar BCB logró este sábado una contundente victoria frente al Huelva Comercio (88-59), en un partido dominado de principio a fin por los hombres de Pablo Cuevas. El equipo pacense ofreció una de sus mejores versiones de la temporada, con un juego coral, gran acierto exterior y una defensa que asfixió al conjunto onubense.

Desde el inicio, los locales impusieron un alto nivel de intensidad defensiva que se reflejó rápidamente en el marcador. El acierto de Jake Wojcik desde el perímetro, la verticalidad de Mejía y la solidez en la pintura del recién incorporado Sharif Idris permitieron al BCB cerrar el primer cuarto con ventaja (21-14).

En el segundo parcial, los pacenses ampliaron diferencias hasta los veinte puntos gracias al buen rendimiento del banquillo. Osés recuperó sensaciones y Nielsen brilló con su efectividad exterior, mientras la defensa colectiva seguía conteniendo a los visitantes. El marcador al descanso (45-25) reflejaba la superioridad local.

Tras el paso por vestuarios, el guion no cambió. Delgado y Trujillo intentaron reactivar a Huelva, pero la inspiración desde la línea de tres de Mejía, Wojcik y Paredes, unida al trabajo de Ruslan, Osés y Sharif, llevaron la ventaja hasta los 30 puntos al término del tercer cuarto (68-38).

Con el triunfo encarrilado, Pablo Cuevas dio minutos a todo el banquillo y la afición disfrutó del juego del equipo, que mantuvo la intensidad hasta el final. La victoria, por 88-59, supone la quinta del curso y coloca al Vítaly La Mar BCB en lo más alto de la clasificación.

El MVP del encuentro fue Jake Wojcik, autor de 31 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 33 de valoración. En las filas onubenses, Oluwasanmi Roberto destacó con 10 puntos, 7 rebotes y 17 de valoración.

El resto de compromisos del sábado en el grupo DB de Tercera FEB con equipos extremeños se saldaron con derrotas: el City of Badajoz Academy cayó en la cancha del Peñarroya (72-43), el Bosco Mérida en casa ante el Alcalá Caja 87 por 65-83 y el Hache Moraleja a domicilio frente al Portuense (106-51). Este domingo, el Sagrado recibe al San Fernando (12.00) y el San Antonio visita al Dos Hermanas (12.30).

Temas

Fútbol

Baloncesto

Badajoz

Moraleja

Huelva

Mérida