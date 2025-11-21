HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Isma Vázquez, en el duelo ante el Dos Hermanas en La Granadilla. J. V. Arnelas
Tercera FEB

El BCB y el San Antonio miden fuerzas en la cúspide

Completa la jornada del sábado el derbi extremeño entre el Bosco Mérida y el City of Badajoz Academy

R. H.

Badajoz

Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:32

Comenta

El Vítaly La Mar BCB regresa este sábado (19.00 horas) al Pabellón de La Granadilla para afrontar un nuevo reto de altura: medirse nuevamente ... a un líder de la conferencia, el San Antonio Cáceres. El conjunto pacense buscará reencontrarse con la victoria tras el tropiezo en Coria y sumar un triunfo de gran valor ante uno de los equipos más en forma del campeonato. El cuadro cacereño llega a la cita con un excelente estado de forma. Con seis victorias y una sola derrota, el equipo dirigido por Antonio Tienza colidera la clasificación junto a la Gymnástica Portuense. Jugadores como Dani Lara, Jonatao Ndjungu o Leo López están brillando en este inicio de temporada y se han convertido en referentes de la conferencia.

