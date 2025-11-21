El BCB y el San Antonio miden fuerzas en la cúspide
Completa la jornada del sábado el derbi extremeño entre el Bosco Mérida y el City of Badajoz Academy
R. H.
Badajoz
Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:32
El Vítaly La Mar BCB regresa este sábado (19.00 horas) al Pabellón de La Granadilla para afrontar un nuevo reto de altura: medirse nuevamente ... a un líder de la conferencia, el San Antonio Cáceres. El conjunto pacense buscará reencontrarse con la victoria tras el tropiezo en Coria y sumar un triunfo de gran valor ante uno de los equipos más en forma del campeonato. El cuadro cacereño llega a la cita con un excelente estado de forma. Con seis victorias y una sola derrota, el equipo dirigido por Antonio Tienza colidera la clasificación junto a la Gymnástica Portuense. Jugadores como Dani Lara, Jonatao Ndjungu o Leo López están brillando en este inicio de temporada y se han convertido en referentes de la conferencia.
Por su parte, el Vítaly La Mar BCB afronta el encuentro con la motivación de volver a la senda del triunfo. Curiosamente, será la tercera jornada consecutiva en casa y el tercer enfrentamiento ante un líder. Pablo Cuevas contará con toda la plantilla disponible, a excepción de Álex Young, que continúa recuperándose de un esguince de tobillo.
Con el objetivo de seguir impulsando la asistencia y el ambiente en las gradas, el Vítaly La Mar BCB, en colaboración con Grupo 7 Empresarial, habilitará una ludoteca y una zona gaming para que los más pequeños disfruten de los descansos con diversas actividades y entretenimiento.
Además, jugadores y miembros del staff visitaron este viernes tres centros educativos —Salesianos, CEIP Santa Engracia y CEIP Cerro Reyes— para promover los valores del deporte y del baloncesto, así como para invitar a los alumnos a vivir el partido en directo.
Durante el encuentro del sábado, el club rendirá homenaje a Laura Otero, jugadora pacense de la Selección Española de Boccia, y al Club de Bádminton Ciudad de Badajoz, reconociendo su trayectoria y aportación al deporte local.
Antes de ese duelo, el Bosco Mérida recibe a las 18.00 horas al City of Badajoz Academy. El domingo completan la séptima jornada del grupo DB de Tercera B la visita del Hache Publicidad Moraleja al Peñarroya y el duelo casero del Sagrado frente al Portuense, ambos a las 18.00.
