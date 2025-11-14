BCB y San Antonio defienden el coliderato

R. H. Badajoz Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:12 Comenta Compartir

El Vítaly La Mar BCB y San Antonio defienden su condición de colíderes, junto a Baublock Portuense y Huelva Comercio, en una nueva jornada que les enfrentará a Ática Sevilla Coria y Aljaraque, respectivamente. Mientras el Bosco Mérida tratará de desquitarse de su última derrota en tierras gaditanas ante el San Fernando (20.30 horas), el Hache Publicidad Moraleja recibe al Huelva (18.00 horas) y el CBA Spain y Lithium Iberia Sagrado protagonizan el derbi extremeño (17.30 horas).

El Vítaly La Mar BCB afronta este sábado una exigente salida a Coria del Río (19.30 horas). El conjunto pacense llega reforzado tras la contundente victoria frente a Huelva Comercio, un triunfo que consolidó las buenas sensaciones y permitió sumar la quinta victoria del curso.

El rival no pondrá las cosas fáciles. El Ática Sevilla Coria, pese a un inicio irregular, comienza a mostrar una clara mejoría y afronta el encuentro después de imponerse con autoridad al Aljaraque por 72-110. A pesar de la marcha de uno de sus jugadores más determinantes, Joaquín Cebolla —ahora en el Caja 87 de Segunda FEB—, el cuadro andaluz mantiene un bloque competitivo con nombres destacados como José Ropero, Juan Manuel Cebolla y Andrés Tejada.

En el capítulo físico, Pablo Cuevas respira con optimismo. Javier Nielsen se ha recuperado completamente del susto sufrido en el tobillo. También evoluciona positivamente Pablo Osés, que deja atrás sus molestias en el psoas y se ha integrado con normalidad en la dinámica del equipo. La única ausencia confirmada será la de Álex Young, que continúa en la recta final de recuperación de su esguince.

El Vítaly La Mar BCB viaja a Coria del Río con confianza, buen estado anímico y el objetivo de seguir creciendo en una competición cada vez más exigente. El encuentro será retransmitido a través del canal de twitch de El Banquillo.

El San Antonio recibe este sábado en el pabellón colegial al Aljaraque (19.00 horas) con el objetivo de consolidarse en la cabeza del grupo.

