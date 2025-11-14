HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 14 de noviembre, en Extremadura?
Pablo Cuevas se dirige a sus jugadores durante un partido del BCB. JOAQUÍN CUADRADO
Tercera FEB

BCB y San Antonio defienden el coliderato

Los pacenses viajan a Coria del Río y los cacereños reciben al Aljaraque, mientras que CBA y Sagrado disputan el derbi de la jornada y Bosco visita San Fernando

R. H.

Badajoz

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:12

Comenta

El Vítaly La Mar BCB y San Antonio defienden su condición de colíderes, junto a Baublock Portuense y Huelva Comercio, en una nueva jornada que les enfrentará a Ática Sevilla Coria y Aljaraque, respectivamente. Mientras el Bosco Mérida tratará de desquitarse de su última derrota en tierras gaditanas ante el San Fernando (20.30 horas), el Hache Publicidad Moraleja recibe al Huelva (18.00 horas) y el CBA Spain y Lithium Iberia Sagrado protagonizan el derbi extremeño (17.30 horas).

El Vítaly La Mar BCB afronta este sábado una exigente salida a Coria del Río (19.30 horas). El conjunto pacense llega reforzado tras la contundente victoria frente a Huelva Comercio, un triunfo que consolidó las buenas sensaciones y permitió sumar la quinta victoria del curso.

El rival no pondrá las cosas fáciles. El Ática Sevilla Coria, pese a un inicio irregular, comienza a mostrar una clara mejoría y afronta el encuentro después de imponerse con autoridad al Aljaraque por 72-110. A pesar de la marcha de uno de sus jugadores más determinantes, Joaquín Cebolla —ahora en el Caja 87 de Segunda FEB—, el cuadro andaluz mantiene un bloque competitivo con nombres destacados como José Ropero, Juan Manuel Cebolla y Andrés Tejada.

En el capítulo físico, Pablo Cuevas respira con optimismo. Javier Nielsen se ha recuperado completamente del susto sufrido en el tobillo. También evoluciona positivamente Pablo Osés, que deja atrás sus molestias en el psoas y se ha integrado con normalidad en la dinámica del equipo. La única ausencia confirmada será la de Álex Young, que continúa en la recta final de recuperación de su esguince.

El Vítaly La Mar BCB viaja a Coria del Río con confianza, buen estado anímico y el objetivo de seguir creciendo en una competición cada vez más exigente. El encuentro será retransmitido a través del canal de twitch de El Banquillo.

El San Antonio recibe este sábado en el pabellón colegial al Aljaraque (19.00 horas) con el objetivo de consolidarse en la cabeza del grupo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  2. 2 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  3. 3 Borrasca Claudia: rachas de más de 100 km/h, lluvias de más de 130 litros y alerta roja en el norte de Cáceres
  4. 4 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  5. 5 La borrasca Claudia deja este viernes en Extremadura más de 50 litros, rachas de más de 100 k/h y 85 incidencias
  6. 6

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  7. 7

    La Diputación de Badajoz replantea la convocatoria de seis plazas directivas
  8. 8 Sanguijuelas del Guadiana en Badajoz, «¡qué vivan las salas, coño!»
  9. 9 Así es el fármaco que viene a revolucionar la diabetes que no se cura
  10. 10 Retiran la patria potestad de sus hijas a la acusada de buscar un sicario para asesinar a su ex

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy BCB y San Antonio defienden el coliderato

BCB y San Antonio defienden el coliderato