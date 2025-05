BCB, un regreso al pasado mirando al futuro

Fue un buen colofón al año de la esperanza en el baloncesto pacense. El Vítaly La Mar BCB consiguió la tercera plaza del grupo D- ... B de la liga EBA con una contundente victoria en La Granadilla ante el Baublock Gymnástica (106-71) ante unos 2.000 espectadores, logrando así el objetivo impuesto una vez conocido que las dos plazas para los playoffs estaban consolidadas por los potentes equipos cordobeses. El cuadro pacense acaba en el podio de una campaña fantástica tanto en lo deportivo como en lo social, un curso que puede significar el germen de un ambicioso proyecto en caso de que las cosas se hagan bien. El club ya prepara la próxima temporada tras una jornada de fiesta donde se entremezclaron pasado, presente y futuro.

El descanso del encuentro fue el momento escogido para rendir pleitesía a algunos de los protagonistas que en los años 80 llevaron al baloncesto local a rozar el cielo de lo que entonces era la ACB, la Primera División con el extinto Círculo Badajoz. Por el parqué de La Granadilla desfilaron nombres como Gonzalo Robles (el mítico entrenador), Tony Béjar, Pepe Ramos, José Luis Clavero, Alberto Callejo, Quique Callejo, Antonio Barrena, José Pulido o Lolo Moreno, además del entonces y también hoy presidente, Antonio Correa y el exjugador y actual vicepresidente Juan Cuevas, todos ataviados con la bufanda del club y felicitados por los concejales Juan Parejo y Eladio Buzo.

Un regreso al pasado con el punto de mira en el futuro que emocionó al hijo de Juan Cuevas, Pablo, el técnico del Vítaly La Mar BCB, quien de muy niño seguía las evoluciones de su padre. «Fue muy especial para mí, la verdad. Un bonito homenaje que le hicieron a mi padre y a los de su quinta. Me emocioné y todo al verlos tan mayores porque los he visto desde pequeño. Además, como ha sucedido todos los fines de semana, la organización del evento fue un éxito, como los demás. El resto de presentaciones, la mascota, las animadoras, las visitas de los colegios, etc. Hemos hecho un gran esfuerzo. Ahora la pregunta es: ¿cómo seguimos mejorarlo esto?», apunta el entrenador, para quien se debe aumentar la infraestructura del club y así llegar más lejos. «Los que estamos no damos más de sí».

Pablo Cuevas se siente muy satisfecho con la temporada de su equipo y el ambiente generado. «Impresionante. Estamos todos contentísimos de haber quedado terceros. La sensaciones son inmejorables, con una dinámica fenomenal, un gran final de temporada y encima el fin de semana hemos quedado campeones regionales con el equipo junior. El partido de despedida fue muy bonito, con menos gente porque nos jugábamos menos». Se volvió al pasado, pero tras el intermedio fue el futuro el que se puso en el foco. La holgada diferencia en el marcador, una vez más, permitió la aparición de jóvenes canteranos como Saúl Casas, Manuel Álvarez y Roberto Tribiño.

Y es que llaman la atención, sobre todo en la segunda vuelta, algunos marcadores muy abultados que convirtieron en inexpugnable La Granadilla, donde solo se pinchó una vez. «No es el Bernabéu pero es la mejor pista, junto con la del Sagrado Corazón, tenemos las dos mejores del grupo en cuanto a pista, espacios, aros..., y le añades el factor ambiental». Ni siquiera han perdido los junior –solo lo hicieron dos veces y fuera, ante CBA y Sagrado– y el EBA solo un partido por siete puntos ante el Aljaraque, ganando a los grandes en casa.

¿Y ahora qué?

Un BCB que en la próxima temporada irá a por más. Ya tiene en mente preparativos y planes para que el nuevo curso se eleve un escalón el rendimiento, tanto en lo deportivo como en lo institucional. En cuanto a la plantilla, la idea es contar de nuevo con las piezas claves, nombres como David Sainsbury o David Mejía, y añadir algún refuerzo que incremente el nivel del grupo para ser más ambiciosos. «Lo ideal es no tocar demasiado lo que ha funcionado bien, siempre he tenido esa ideología, y esta plantilla ha demostrado mucho. Mejorarla pero no tocarla mucho, por ejemplo un '4' que abra un poco el campo para evitar las ayudas a Sainsbury. Tuvimos una comida de despedida y ya se habla de lo próximo. Veo muy motivado al presidente –Antonio Correa–, quiere ir hacia arriba como sea, aunque yo soy más de ir con calma, despacio», apostilla Cuevas, para quien el objetivo primordial ahora debe ser asentar lo logrado, que no es poco. «Hemos terminado muy cansados. Hemos tenido que lidiar con todo la poca gente del club, como novatos. Hay que mejorar en la profesionalización y los recursos. Creo que hemos hecho un trabajo perfecto y espero que la próxima temporada tenga las mismas sensaciones que tengo ahora».

El técnico extremeño quiere tener un jugador asentado en cada posición y un joven en el banquillo que pueda relevarle y avanza que respecto a los bastiones Sainsbury y Mejía hay buena sintonía entre ambas partes para que continúen. También tiene en mente el BCB mejorar la sección femenina para que pueda contar con un equipo que arranque en Primera Nacional. «Hemos hecho mucho, pero podemos hacer mucho más», cierra Cuevas.